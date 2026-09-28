Alman efsaneden milli takıma sert eleştiri. "Artık yüksek seviye değil"

KICKER TAKIMI YERDEN YERE VURDU

En ağır eleştiriler ise Kicker dergisinden geldi.

Taktiksel ve istatiksel bir analiz yapan dergi, Almanya Milli Takımı için "fikir yoksunu 11" tanımlamasını yaptı.

Buna sebep olarak da yüzde 78'lik topla oynama oranına rağmen derin Yunanistan defansı karşısında etkisiz kalan hücum varyasyonları gösterildi.

Kaptan Kimmich'e Kicker de eleştiri oklarını yöneltirken, Felix Nmecha da golde hatalı isimlerden biri olarak gösterildi.

Maç boyu neredeyse hiç net gol pozisyonuna girilememiş olması da teknik direktör Klopp için olumsuz bir puan olarak tanımlandı.

10 MAÇ SONRA YUNANİSTAN'A YENİLDİ

Bavarian Football Works'da Almanya'nın 10 maçtır yenilmediği Yunanistan karşısında ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldığı hatırlatıldı.

Sky Sport Almanya'da ise "Kimmich Takımı Olmayan Bir Kaptan Gibi Görünüyor" başlığı dikkat çekti.

Sportschau'da ise Jürgen Klopp'un gelişiyle milli takımda beklenen anlık ve büyüleyici değişimin gerçekleşmediği yazıldı.