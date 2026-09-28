Alman efsaneden milli takıma sert eleştiri. "Artık yüksek seviye değil"
28.09.2026 17:35
Yunanistan yenilgisi şok etkisine neden oldu. Ancak eski yıldız futbolculardan Schewinsteiger'in yorumu kamuoyunu sarstı.
Almanya'nın Yunanistan karşısında aldığı tarihi yenilginin ardından medyada ağır eleştiriler yer aldı.
Ancak en büyük etkiyi eski futbolcu Bastian Schweinsteiger'in, "Biz artık Top Class değil orta sınıf takımız sözleri" yarattı.
Teknik direktör Jürgen Klopp da Hollanda beraberliğinin ardından Yunanistan mağlubiyeti ile en kötü başlangıç yapan milli takım teknik direktörü oldu.
Ülkenin önde gelen gazetesi Bild, yenilgiyi "Klopp-Şoku" şeklinde duyurdu ve spor müdürü Henning Feindt imzalı çok konuşulan bir oyuncu/sistem "hesaplaşması" yayımladı.
Özellikle Kaptan Kimmich'in de takımı taşıyacak lider olmadığı ve desteğe ihtiaç duyduğu vurgulandı.
Ayrıca Scheweinsteiger'ın tv'deki yorumu da Bild'de geniş yer aldı.
Scheweinsteiger, “Artık Top Class bir takım değiliz. Sıradanlığa düştük. Artık o oyunculara sahip değiliz. Bundan kurtulmalıyız” derken, sunucunun “Hangi oyuncular?” sorusuna da “Fark yaratanlar. Yunanistan'a bakarsanız, Karetsas'ı, Tzolis'i veya Pavlidis'i ele alırsınız. Bunlar benim için fark yaratan oyunculardı ve Yunanistan forması giyiyorlardı. Ve bizde artık onlar yok” cevabını verdi.
KICKER TAKIMI YERDEN YERE VURDU
En ağır eleştiriler ise Kicker dergisinden geldi.
Taktiksel ve istatiksel bir analiz yapan dergi, Almanya Milli Takımı için "fikir yoksunu 11" tanımlamasını yaptı.
Buna sebep olarak da yüzde 78'lik topla oynama oranına rağmen derin Yunanistan defansı karşısında etkisiz kalan hücum varyasyonları gösterildi.
Kaptan Kimmich'e Kicker de eleştiri oklarını yöneltirken, Felix Nmecha da golde hatalı isimlerden biri olarak gösterildi.
Maç boyu neredeyse hiç net gol pozisyonuna girilememiş olması da teknik direktör Klopp için olumsuz bir puan olarak tanımlandı.
10 MAÇ SONRA YUNANİSTAN'A YENİLDİ
Bavarian Football Works'da Almanya'nın 10 maçtır yenilmediği Yunanistan karşısında ilk kez sahadan boynu bükük ayrıldığı hatırlatıldı.
Sky Sport Almanya'da ise "Kimmich Takımı Olmayan Bir Kaptan Gibi Görünüyor" başlığı dikkat çekti.
Sportschau'da ise Jürgen Klopp'un gelişiyle milli takımda beklenen anlık ve büyüleyici değişimin gerçekleşmediği yazıldı.