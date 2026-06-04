Almanya'da Dünya Kupası için yayın krizi. 4 milyon gurbetçiye şifreli zahmet
04.06.2026 12:14
2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına kısa bir süre kala turnuvanın favorilerinden Almanya'da yayın krizi yaşanıyor.
A Milli Takım'ın da yer alacağı 2026 FIFA Dünya Kupası için geri sayım sürüyor.
ABD, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nda yer alacak bir başka ülke olan Almanya'da yayın krizi yaşanıyor.
104 MAÇIN 44'Ü ŞİFRELİ
Toplam 104 maçın oynanacağı turnuvada Almanya'da üç yayıncı birden hizmet verecek. 104 müsabakanın 60'ını ARD ve ZDF paylaşacak, kalan 44 maç ise Magenta TV isimli şifreli yayıncı tarafından ekranlara getirilecek.
MİLLİLERİN MAÇLARI ÜCRETLİ
Almanya Milli Takımı'nın tüm maçlarının ücretsiz olarak yayınlanacağı açıklanırken, A Milli Takım'ın grup etabında oynayacağı üç maç ARD ya da ZDF'de yer almayacak.
EN AZ İKİ MAÇ İÇİN PARA ÖDEMEK ZORUNDA KALACAKLAR
Magenta TV, Avustralya-Türkiye ve Türkiye-Paraguay karşılaşmalarını yayınlayacak. Millilerin ABD ile oynayacağı maçın yayıncısı ise henüz belli değil.
Almanya'da yaşayan 4 milyonu aşkım gurbetçi, en az iki maçı para ödeyerek izlemek zorunda kalacak.
ABONELİK PLANLARI VE ÜCRETLER
Türkiye'nin en az iki maçını yayınlayacak olan Magenta TV'nin 1 aylık abonelik ücreti 11 euro (yaklaşık 588 lira) olarak belirlendi.
24 aylık sözleşme süresinin yer aldığı bir diğer pakette ise ilk 6 ay ücretsiz ancak 7. aydan itibaren her ay 11 euro ödeme yapılması gerekecek.
TRT BELİRSİZLİĞİ
Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının maç yayınlarına erişimi pek kolay olacak gibi gözükmüyor...
Yayın hakları nedeniyle TRT'nin uydu yayınlarında coğrafi kısıtlama uygulaması durumunda Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşların Türkiye'nin Dünya Kupası maçlarını izlemekte zorluk çekeceği öngörülüyor.
MİLLİLERİN GRUBU
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda boy gösterecek.
Ay-yıldızlılar; ABD, Paraguay ve Avustralya ile D Grubu'nda kozlarını paylaşacak.
Bizim Çocuklar; 14 Haziran 2026'da Avustralya ile Vancouver'da, 20 Haziran 2026'da Paraguay ile Santa Clara'da ve 26 Haziran 2026'da ev sahibi ABD ile Los Angeles'ta karşı karşıya gelecek.