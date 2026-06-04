Almanya'da Dünya Kupası için yayın krizi. 4 milyon gurbetçiye şifreli zahmet

Türkiye'nin en az iki maçını yayınlayacak olan Magenta TV'nin 1 aylık abonelik ücreti 11 euro (yaklaşık 588 lira) olarak belirlendi.

24 aylık sözleşme süresinin yer aldığı bir diğer pakette ise ilk 6 ay ücretsiz ancak 7. aydan itibaren her ay 11 euro ödeme yapılması gerekecek.