Almanya'da Klopp yasakları başladı. Listede telefon da var özel kuaför de
23.09.2026 20:03
Alman milli takımında Nagelsman dönemindeki serbestlik artık yok. Klopp değişime sahadan değil yemek salonundan, oturma odasından başladı.
Avrupa Uluslar Ligi'nde A Grubu'ndaki ilk maçında 24 Eylül'de Hollanda ile karşılaşacak olan Almanya'da, yeni teknik direktör Jürgen Kloop ile ilk sınavın heyecanı da var.
Ancak Klopp, döneminin başladığını oyunculara göstermek için maçı beklemedi.
Ünlü teknik adam önceliği sahaya değil soyunma odasına, kampa ve hatta yemeklere verdi.
Bild'in haberine göre teknik adam, milli takım arasında kampa davet edilen 44 futbolcuya adeta askeri tesis yönetmeliğini andıran bir liste hazırladı.
Habere göre Kloop'un en çok önem verdiği konu disiplin.
Ve bunun için Nagelsman dönemine ait olan futbolcuların yemek saati seçme özgürlüğü rafa kaldırıldı.
Artık istisnasız tüm oyuncular, akşam yemeğini aynı anda ve tek bir masada yiyecek.
Bu kuralın amacı ise aile ruhunu geri kazanmak.
İkinci kural ise cep telefonları ile ilgili oldu. Artık maç günleri, ısınma antrenmanları sırasında ve müsabakalardan önceki masaj ile tedavi seanslarında cep telefonu yasak.
Böylece oyuncular sadece işlerine konsantre olacaklar, dış dünyaya kapanacaklar.
Yasaklar cep telefonu ile de sınırlı değil. Nagelsman'ın izin verdiği özel kuaförlerin konaklama oteline veya antrenman tesislerine girişine kesin bir yasak getirildi.
Yani saç kestirmek isteyen bunu kamptan önce yapmak zorunda.
Kamplarda sadece futbolun konuşulması için aile ziyaretlerine de sınırlama getirildi.