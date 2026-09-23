Almanya'da Klopp yasakları başladı. Listede telefon da var özel kuaför de

İkinci kural ise cep telefonları ile ilgili oldu. Artık maç günleri, ısınma antrenmanları sırasında ve müsabakalardan önceki masaj ile tedavi seanslarında cep telefonu yasak.

Böylece oyuncular sadece işlerine konsantre olacaklar, dış dünyaya kapanacaklar.

Yasaklar cep telefonu ile de sınırlı değil. Nagelsman'ın izin verdiği özel kuaförlerin konaklama oteline veya antrenman tesislerine girişine kesin bir yasak getirildi.

Yani saç kestirmek isteyen bunu kamptan önce yapmak zorunda.

Kamplarda sadece futbolun konuşulması için aile ziyaretlerine de sınırlama getirildi.