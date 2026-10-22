Alperen Şengün, NBA'de yeni sezona fırtına gibi başladı

Minnesota Timberwolves, Kaseya Center'da konuk olduğu Miami Heat'i 131-106 mağlup etti.

Timberwolves'ta 9 üçlük isabeti bulan Anthony Edwards, 45 sayı, 10 ribauntla oynadı. Edwards, birden fazla sezon açılış maçında 40 ve üzeri sayı atan Michael Jordan ve Wilt Chamberlain'in ardından üçüncü oyuncu oldu. Timberwolves formasıyla ilk maçına çıkan LaMelo Ball ise 21 sayı üretti.

Heat'te yeni takımıyla ilk resmi maçına çıkan Giannis Antetokounmpo'nun 35 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bam Adebayo ise 15 sayı kaydetti.