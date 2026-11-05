Alperen Şengün triple-double yaptı ama yetmedi

Philadelphia 76ers, Little Caesars Arena'da konuk olduğu Detroit Pistons'ı 112-106 mağlup etti.

76ers'ın 41 yaşındaki yıldızı LeBron James, ikinci çeyrekte bulduğu basketle NBA tarihinde 16 bin saha içi isabete ulaşan ilk oyuncu oldu. James, karşılaşmayı 13 sayı, 10 ribaunt ve 8 asistle tamamladı.

Konuk ekipte Jaylen Brown 30 sayıyla sezonun en skorer maçına imza atarken, Joel Embiid 26 sayı ve 15 ribaunt, Tyrese Maxey ise 19 sayı ve 7 asist kaydetti. Milli basketbolcu Adem Bona, 15 dakika süre aldığı mücadelede 5 sayı, 2 ribaunt, 1 asist ve 1 top çalmayla oynadı. Bona'nın iki basketi LeBron James'in asistleriyle geldi.

Pistons'ta Duncan Robinson 27, Cade Cunningham ise 26 sayı, 11 asistle oynadı.