Altay Bayındır transferi, Bilal Göregen ile duyuruldu. Yeni takımı açıklandı
07.08.2026 12:39
Milli kaleci Altay Bayındır'ın yeni takımı resmen açıklandı. Transfer videosunda fenomen Bilal Göregen'e yer verildi.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, milli file bekçisi Altay Bayındır'ın ayrılığını duyurdu.
Kırmızı Şeytanlar, Bayındır'ın İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'ya satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
CELTA VIGO'YA KİRALANDI
İspanyol temsilcisinden yapılan açıklamada, "Celta Vigo ve Manchester United, Altay Bayındır'ın kiralık olarak transferi konusunda anlaşmaya vardı, transferde satın alma opsiyonu da bulunuyor." denildi.
Milli kalecinin, Manchester United'a 2023 yılında Fenerbahçe'den transferiyle İngiliz kulübünün tarihindeki ilk Türk oyuncusu olduğu belirtildi.
Teknik adam Claudio Giraldez'in çalıştırdığı Celta Vigo'nun sezon öncesi hazırlık kampına katılmak üzere doğrudan İtalya'ya gidecek 28 yaşındaki kalecinin, Sassuolo ve Napoli ile oynayacak hazırlık maçlarında takımda yer alacağı kaydedildi.
BİLAL GÖREGEN VİDEOSUYLA TANITILDI
Celta Vigo'nun transfer tanıtım videosunda, katıldığı yarışma programıyla ünlenen fenomen Bilal Göregen'e de yer verildi.
"Vigo'dan selamlar, Türk kardeşlerim" ifadeleriyle paylaşılan videoda Bilal Göregen'in "Levan Polka" şarkısını seslendirdiği görüntüler yer aldı.