Amedspor averajla Süper Lig'de
02.05.2026 18:07
Son Güncelleme: 02.05.2026 18:11
NTV - Haber Merkezi
Iğdır FK ile berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler bu maçın ardından tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükseldi.
1. Lig'de 2025-2026 sezonunda Erzurumspor'un ardından Süper Lig'e yükselen bir takım daha netleşti.
Trendyol 1’inci Lig’in son haftasında deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ile 3-3 berabere kalan Amed Sportif Faaliyetler, 74 puan ve averajla ikinci sırada yer alarak Süper Lig’e çıktı.
TARİHİNDE İLK KEZ SÜPER LİG'DE
Diyarbakır ekibi, 2023-2024 sezonunda mücadele ettiği 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak 1. Lig'e çıkmıştı.
Geçen sezonu 9. sırada tamamlayan Amed Sportif Faaliyetler, bir üst tura çıkamamıştı.
SON MAÇ ÖNCESİ HOCA DEĞİŞMİŞTİ
Son maç öncesi Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör değişikliğine gidilmişti.
Kulüp yönetimi, Mesut Bakkal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Sertaç Küçükbayrak'ın getirmişti.
Amed Sportif Faaliyetler'de sezon içinde teknik direktörler Mehmet Altıparmak ve Sinan Kaloğlu ile de yollar ayrılmıştı.