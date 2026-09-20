Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş liderlik için sahada

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında son haftaların formda takımı Beşiktaş ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Deplasmanda Amedspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, mutlak galibiyet için sahada olacak.

Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Peki, Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?