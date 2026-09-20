Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Beşiktaş liderlik için sahada
20.09.2026 10:12
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Amedspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Beşiktaş, milli ara öncesinde kazanmak ve liderliğe yükselmek istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında son haftaların formda takımı Beşiktaş ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Deplasmanda Amedspor ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak olan Beşiktaş, mutlak galibiyet için sahada olacak.
Ligde son 3 maçını kazanarak seri yakalayan siyah-beyazlı futbol takımı, Diyarbakır ekibini de mağlup ederek milli araya 3 puanla girmeyi hedefliyor. Peki, Amedspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AMEDSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında bu akşam Amed Sportif Faaliyetler ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek.
Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
TROSSARD OYNAYACAK MI?
Beşiktaş'ta Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesinde bir oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Siyah-beyazlıların Belçikalı futbolcusu Leandro Trossard, ağrıları nedeniyle hafta içinde Olimpik Marsilya ile oynanan maçın kadrosunda yer almadı.
Trossard'ın Amed Sportif Faaliyetler maçında forma giyip giymeyeceği, bugün yapılacak son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
AMEDSPOR İLE LİGDE İLK KARŞILAŞMA
Beşiktaş, Süper Lig'de Amed Sportif Faaliyetler ile ilk kez karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig'e bu sezon yükselen rakibiyle ilk maçını Diyarbakır'da yapacak.
BEŞİKTAŞ 5'TE 5 YAPMAYI HEDEFLİYOR
Beşiktaş, Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı son 4 maçtan galibiyetle ayrıldı.
Ligin 2. haftasında önce Alanyaspor'a, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Kauno Zalgiris'e 1-0'lık skorlarla kaybeden siyah-beyazlı ekip, ardından galibiyet serisi yakaladı.
Süper Lig'de Çorum FK, Fenerbahçe ve Erzurumspor FK'yi yenen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde de Olimpik Marsilya'yı mağlup etti.