Amedspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı 4 maç kaçıracak

Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık yaşadı.

Yıldız golcünün Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçta milli takımda görev alamayacağı kaydedildi.