Amedspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı 4 maç kaçıracak
22.09.2026 15:34
Son Güncelleme: 22.09.2026 15:41
Amedspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldızı Vlahovic, 4 maçta forma giyemeyecek.
Amedspor maçında sakatlanan Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic milli takımda oynayamayacak.
Sakatlık yaşayan Vlahovic, teknik direktör Veljko Paunović’e Uluslar Ligi’nde oynanacak maçlarda forma giyemeyeceğini bildirdi.
Sırp basınından Mozzart Sport'un haberine göre, Beşiktaş'ın forvet oyuncusu Amedspor ile oynanan son lig maçında bir sakatlık yaşadı.
Yıldız golcünün Uluslar Ligi'nde oynayacakları 4 maçta milli takımda görev alamayacağı kaydedildi.
SIRBİSTAN MİLLİ TAKIMI MAÇLARI
Yunanistan (24 Eylül)
Hollanda (27 Eylül)
Almanya (1 Ekim)
Hollanda (4 Ekim)
PERFORMANSI
26 yaşındaki Sırp golcü Beşiktaş formasıyla 7 maça çıkmıştı.
Yıldız futbolcu, çıktığı bu maçlarda 5 gollük katkı sağlamıştı.