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Amedspor maçında sakatlanmıştı, Rafael Leao'nun son durumu belli oldu. Galatasaray açıkladı

08.11.2026 12:50

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Galatasaray, Amedspor'a karşı oynanan maçta sakatlanan Rafael Leao'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama yayımladı.

Amedspor maçında sakatlanmıştı, Rafael Leao'nun son durumu belli oldu. Galatasaray açıkladı
Anadolu Ajansı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Amedspor'u ağırlamıştı.

 

Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'taki müsabakadan 4-3'lük galibiyetle ayrılırken Rafael Leao'nun sakatlığı camiayı endişelendirmişti.

 

Kulüpten yapılan bildiride Portekizli futbolcunun MR'ının çekildiği belirtildi ve son durumu açıklandı.

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK? 1
Anadolu Ajansı

SAHALARDAN NE KADAR UZAK KALACAK?

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

 

"Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

 

Leao'nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalması bekleniyor.

NE OLMUŞTU? 2
Anadolu Ajansı

NE OLMUŞTU?

Galatasaray'ın Amedspor maçına ilk 11'de başlayan Leao, gol perdesini açtığı karşılaşmaya devam edememişti.

 

Maçtaki bir pozisyonda sakatlanan deneyimli futbolcu, yerini Deniz Gül'e bırakmıştı.

 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao'nun durumunun 8 Kasım'da belli olacağını açıklamıştı.