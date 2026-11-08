Amedspor maçında sakatlanmıştı, Rafael Leao'nun son durumu belli oldu. Galatasaray açıkladı

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Amed S. F. ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Rafael Leão’nun bugün sponsor hastanemiz Maslak Acıbadem’de yapılan MR tetkiklerinde, sağ üst arka adale grubunda ileri derecede zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Leao'nun sahalardan 4-5 hafta uzak kalması bekleniyor.