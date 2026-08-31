Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trabzonspor galibiyet içi sahada
31.08.2026 13:15
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amedspor ile heyecan dolu bir mücadeleyi futbolseverlerin ekranına taşıyacak. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor deplasmanda Amedspor ile kozlarını paylaşacak. Trabzonspor zorlu Amedspor deplasmanından 3 puanla ayrılmak isterken, Amedspor ise ligdeki ikinci galibiyetini almaya çalışacak. Peki, Amedspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
AMEDSPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında bu akşam Trabzonspor'u ağırlayacak Amedspor, rakibiyle ilk kez A takım düzeyinde kozlarını paylaşacak.
Diyarbakır Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı yayınlanacak.
İKİ TAKIMIN SON DURUMU
Sezona sahasında Erzurumspor FK'yi 3-0 mağlup ederek 3 puanla başlayan Amed, ikinci haftada deplasmanda Kocaelispor'a 2-0 yenildi.
Diyarbakır temsilcisi, Trabzonspor'u yenerek Süper Lig'deki ikinci galibiyetine imza atmayı hedefliyor.
Trabzonspor ise ilk haftada Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldıktan sonra sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-1 mağlup ederek 4 puana ulaştı ve namağlup yoluna devam etti.
SON 10 MAÇTA 6 GALİBİYET
Trabzonspor, Amedspor maçıyla Süper Lig'deki 66'ncı farklı rakibiyle karşılaşacak.
Bordo-mavililer, bugüne kadar Süper Lig'de karşılaştığı 65 farklı takımın tamamını en az bir kez mağlup etti.
Süper Lig'e aynı sezon yükselen ekiplerle oynadığı son 10 maçta Trabzonspor'un 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor.
TRABZONSPOR DEPLASMANDA ETKİLİ
Trabzonspor, 2026 yılında Trendyol Süper Lig'de deplasmanda oynadığı 10 maçın yalnızca birini kaybetti.
Bordo-mavililer, söz konusu karşılaşmalarda 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak 21 puan topladı ve bu süreçte ligin deplasmanda en fazla puan kazanan takımı oldu.
Sezonun ilk iki haftasında savunma performansıyla da dikkati çeken Trabzonspor, rakiplerine yalnızca bir direkt hücum fırsatı tanıdı.
Teknik direktör Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, yabancı teknik direktörlere karşı çıktığı son 18 Süper Lig maçının 15'inde yenilmedi.
Tekke'nin bu karşılaşmalardaki 3 yenilgisi de Fenerbahçe'yi çalıştıran yabancı teknik direktörlere karşı geldi.