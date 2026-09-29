Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin çift maç haftasına kayıpsız başladı

Fenerbahçe Tarfin de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 100-76 mağlup ederken zorlanmadı. İsabetli dış atışlarla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçtikten sonra maçı kontrol eden Fenerbahçe periyodu 31-15 önde kapattı. İkinci periyotta da farkı koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 50-31 önde girdi.

İkinci yarıda Washington'un sayıları ile Alman ekibi farkı 15'e indirse de savunmasını toparlayan Fenerbahçe maçtan 100-76 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.