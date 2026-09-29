Anadolu Efes ve Fenerbahçe Tarfin çift maç haftasına kayıpsız başladı
29.09.2026 23:41
EuroLeague'de Real Madrid'i deviren Anadolu Efes galibiyetle tanışırken, Fenerbahçe Tarfin de ilk haftanın sürpriz takımı Bayern Münih'e şans tanımadı.
EuroLeague'e İspanya deplasmanında Barcelona yenilgisi ile giren Anadolu Efes. bir başka İspanyol temsilcisi Real Madrid'i İstanbul'da devirdi: 94-84. Yüksek skorlu geçen ilk periyodu konuk ekip 29-27 önde kapattı. İkinci periyodun son anlarında dış atışlarda isabet bulan ve farkı çift hanelere taşıyan Efes devreye 53-41 üstün girdi.
İkinci periyot Real Madrid tempoyu yükseltse de Anadolu Efes farkın 7'den aşağı inmesine izin vermedi ve final bölümüne 72-65'lik avantajla başladı. Son bölümde boyalı alanı iyi kullanan İspanyollar farkı 4'e (82-78) indirse de kalan bölümde hata yapmayan Efes maçtan 94-84 galip ayrıldı.
Fenerbahçe Tarfin de Almanya temsilcisi Bayern Münih'i 100-76 mağlup ederken zorlanmadı. İsabetli dış atışlarla ilk 5 dakikayı 16-9 önde geçtikten sonra maçı kontrol eden Fenerbahçe periyodu 31-15 önde kapattı. İkinci periyotta da farkı koruyan sarı-lacivertliler soyunma odasına 50-31 önde girdi.
İkinci yarıda Washington'un sayıları ile Alman ekibi farkı 15'e indirse de savunmasını toparlayan Fenerbahçe maçtan 100-76 galip ayrıldı ve 2'de 2 yaptı.
BKT Avrupa Kupası'ndaki temsilcimiz Tofaş da C Grubu ilk maçında Almanya'nın Niners Chemnitz ekibini 82-69 yendi.
Maç boyu üstün bir oyun sergileyen Tofaş, seyircisinin de desteği ile rahat bir galibiyet aldı. Jones 13 sayı ile Tofaş'ın en skorer ismi oldu.