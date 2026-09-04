Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu
04.09.2026 17:36
Fenerbahçe'nin karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar ayrılmıştı.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Bu karar sonrası yıldız futbolcunun yeni takımı da resmen açıklandı.
Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira'ya resmen imza attı.
Kulübün bildirisinde "Resmi. Abu Dabi'nin gururu, Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı." denildi.
Talisca, yeni takımında da 94 numaralı formayı terletecek.
Fenerbahçe formasıyla 75 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 44 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.