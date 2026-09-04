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Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu

04.09.2026 17:36

Selim Başeğmezer

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Fenerbahçe'nin karşılıklı olarak yollarını ayırdığı Anderson Talisca'nın yeni takımı belli oldu.

Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu
Resmi Kurum

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca ile yollar ayrılmıştı.

 

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı futbolcuyla karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu 1
Resmi Kurum

Bu karar sonrası yıldız futbolcunun yeni takımı da resmen açıklandı.

 

Anderson Talisca, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Jazira'ya resmen imza attı.

Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu 2
Resmi Kurum

Kulübün bildirisinde "Resmi. Abu Dabi'nin gururu, Anderson Talisca'yı kadrosuna kattı." denildi.

 

Talisca, yeni takımında da 94 numaralı formayı terletecek.

Anderson Talisca imzayı attı, transferi resmen duyuruldu 3
Resmi Kurum

Fenerbahçe formasıyla 75 maçta süre alan 32 yaşındaki futbolcu, 44 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.

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