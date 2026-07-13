Anderson Talisca'dan İsmail Kartal övgüsü. "Fenerbahçe böyle oynamalı"

Anderson Talisca, takımda fazla sayıda lider oyuncu olmasının şampiyonluk yarışında çok önemli olduğunu aktardı.

Takımdaki kalitenin yüksek olduğunu ve rekabetin performanslarını yükselteceğini dile getiren Talisca, şöyle konuştu:

"Oyuncular arası rekabetin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Günün sonunda bundan faydalanan kulübümüz oluyor. Bu rekabetin çok sağlıklı ve saygılı bir rekabet olduğunu söyleyebilirim. Tüm oyuncular takımın menfaatini düşünüyoruz. Takım için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu rekabetin gerekli olduğunu düşünüyorum. Takımda çok fazla lider oyuncu olmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum çünkü çok zorlu maçlar oynuyoruz. Uzun bir maratonda yarışıyoruz dolayısıyla takım içerisinde bu tarz liderlerin olması bütün takımın işini her zaman kolaylaştırıyor."

Sezon başlarında gol hedefi belirlemediğini vurgulayan Brezilyalı oyuncu, "Geçen sene de kendime hiçbir hedef koymamıştım açıkçası. Ben zaten kendimi, kapasitemi ve önemimi biliyorum. Hiçbir zaman hedef koymayı seven bir oyuncu olmadım. Geçen sezon en çok gol attığım sezondu. 27 golüm vardı, bu sezon tek dileğim takımıma daha fazla yardımcı olabilmek." şeklinde görüş belirtti.