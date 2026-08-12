Anderson Talisca'nın Sturm Graz maçındaki penaltısı tarihe geçti

Türkiye'de ilk olarak Beşiktaş'ta forma giyen Talisca, siyah-beyazlı ekiple Avrupa arenasında 7 kez gol sevinci yaşamıştı. Toplamda 16 gole ulaşan Brezilyalı oyuncu, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı geride bırakarak Avrupa maçlarındaki en golcü yabancı oyuncu ünvanını elde etti.