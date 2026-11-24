Andre Onana, yalnızca Avrupa istatistiklerinde değil, Türkiye’de önemli bir performans ortaya koydu. Süper Lig’de en az gol yiyen kaleci olmasının yanı sıra kalesini en fazla gole kapatan isim olarak da öne çıkan Onana, Trabzonspor’un zirve yarışındaki önemli kozlarından biri oldu.

12 karşılaşmada 7 kez rakiplerine gol izni vermeyen Kamerunlu kaleci, yüzde 58.3’lük oran yakaladı. Onana, bu performansıyla savunma hattının başarısında da önemli pay sahibi oldu.