Annesinin sayesinde futbola tutundu, devlere kafa tutuyor. "Oğullarım Türkiye'ye karşı oynamasın"
09.07.2026 08:52
Son Güncelleme: 09.07.2026 08:54
İsviçre'yi 72 yıl sonra çeyrek finale taşıyan Murat Yakın'ın bu başarısının arkasında annesi var. Babasının evi terk etmesi sonrası 7 kardeşiyle birlikte kalan Yakın'ın hayatı dipten zirveye çıktı.
Dünya Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten maçta İsviçre, Kolombiya'ya penaltı atışlarında 4-3 üstünlük kurarak çeyrek finale yükseldi.
İsviçre Milli Takımı'nın Türk kökenli teknik direktörü Murat Yakın bu başarının en büyük pay sahibi.
Teknik direktör Yakın, İsviçre'yi 72 yıl sonra Dünya Kupası'nda çeyrek final turuna taşıdı.
BABASI EVİ TERK ETTİ
Ailesi 1970'ler İsviçre'ye göç eden Yakın'ın ababsı 13 yaşındayken evi terk etti. Annesi ve 7 kardeşiyle kalan Yakın futbolla hayata tutundu.
Annesinin yabancı dili olmamasına rağmen gece gündüz çalışarak hem çocuklarını büyüttü hem de Murat ve Hakan Yakın kardeşlerinin futbolcu olması için onların en büyük destekçisi oldu.
BİR DÖNEM YOLLARI TÜRKİYE İLE KESİŞTİ
Yakın ailesi, İsviçre'de yaşasa da Türkiye ile bağlarını koparmadı. Türkiye'de annesine ev yaptıran Murat Yakın, futbolculuk kariyerinde bir dönem Fenerbahçe'de Hakan Yakın ise Galatasaray'da oynadı.
Yakın hocalık kariyerindebirçok takımda görev yaptı ancak 5 yıldır İsviçre Milli Takımı'yla adını tüm dünyaya duyurdu.
"OĞULLARIM TÜRKİYE'YE KARŞI OYNAMASIN"
Annesi Emine Yakın, 2005'teki Türkiye-İsviçre maçı öncesi verdiği röportajla gündem olmuştu.
Anne Yakın, gurbette olmasına rağmen Türkiye'ye olan duygusunu şu sözlerle ifade etmişti:
“Ben Türk'üm... Oğullarım Türkiye'ye karşı oynamasın. Gol atarlarsa çok üzülürüm.”
YARI FİNAL İÇİN SAHAYA ÇIKACAKLAR
Yakın ve öğrencileri çeyrek finalde Messi'ye rakip olacak.
Arjantin-İsviçre maçı 12 Temmuz Pazar günü saat 04.00'da oynanacak.