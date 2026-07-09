Annesinin sayesinde futbola tutundu, devlere kafa tutuyor. "Oğullarım Türkiye'ye karşı oynamasın"

Ailesi 1970'ler İsviçre'ye göç eden Yakın'ın ababsı 13 yaşındayken evi terk etti. Annesi ve 7 kardeşiyle kalan Yakın futbolla hayata tutundu.

Annesinin yabancı dili olmamasına rağmen gece gündüz çalışarak hem çocuklarını büyüttü hem de Murat ve Hakan Yakın kardeşlerinin futbolcu olması için onların en büyük destekçisi oldu.