Arda Güler 100 milyon euro barajına ulaştı. La Liga'nın en pahalı 10. ismi oldu

ENES DEĞERİNİ KORUDU, ALTAY GERİLEDİ

La Liga'daki diğer temsilcilerimizden Getafe forması giyen Enes Ünal’ın piyasa değeri ise 7 milyon euroda sabit kaldı.

Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği bir diğer düşüş ise Altay Bayındır’da yaşandı. Manchester United’dan Celta Vigo’ya kiralanan milli kalecinin piyasa değeri 5 milyon eurodan 3,5 milyon euroya geriledi.

Manchester United’da düzenli olarak ilk 11’de yer alamayan Altay, İspanya’daki yeni takımında da şu ana kadar birinci kaleci konumuna gelemedi.

Celta Vigo’da kaleyi Rumen file bekçisi Ionuț Radu korumaya devam ederken, sezonu LaLiga’da kiralık olarak geçirecek 28 yaşındaki Bayındır’ın Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.