Arda Güler 100 milyon euro barajına ulaştı. La Liga'nın en pahalı 10. ismi oldu
05.10.2026 16:39
İspanya'da yapılan piyasa değeri güncellemesinde Arda Güler, değerini yükselterek 100 milyon euro barajına ulaşan ilk Türk futbolcu ünvanını aldı.
LaLiga’da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi. Arda Güler de yeni listede 100 milyon euro olarak gösterildi.
Bu güncelleme ile Real Madrid’in toplam kadro değeri yükselirken, Barcelona’da özellikle altyapıdan yetişen gençlerin artışları, Atletico Madrid’de ise Julián Alvarez’in düşüşü güncellemenin diğer dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Arda Güler, Real Madrid’de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman yedek kalsa da sezonun ilk yedi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.
Performansıyla Real Madrid’deki konumunu güçlendiren Arda’nın piyasa değeri de 10 milyon euroluk artışla 100 milyon euroya yükseldi.
Böylece milli futbolcu, Transfermarkt piyasa değerleri tarihinde 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.
En pahalı futbolcular listesinde 10'unculuğa çıkan Arda ve Diomande’nin de dahil olmasıyla 100 milyon euro ve üzerinde değere sahip futbolcuların sayısı 27’ye çıktı.
DIOMANDE'NİN MÜTHİŞ YÜKSELİŞİ
Transfermarkt’ın LaLiga güncellemesinde en yüksek artışı Yan Diomande kaydetti. Mourinho'nun Arda'ya tercih ettiği için eleştirildiği genç oyuncunun piyasa değeri 30 milyon euro artarak 120 milyon euroya çıktı.
LaLiga uzmanı Tobias Blaseio, Diomande’nin yaz transfer döneminin en fazla talep gören oyuncularından biri olduğuna dikkat çekerken, Real Madrid’in oyuncunun uzun vadeli potansiyeline yatırım yaptığını belirtti.
Diomande’nin son 12 aydaki gelişimi ise dikkat çekici boyutlara ulaştı. Ekim 2025’te yalnızca 1,5 milyon euro piyasa değerine sahip olan oyuncu, bir yıl içinde 120 milyon euro seviyesine kadar yükseldi. 2025/26 sezonunun başlangıcından bu yana dünya futbolunda hiçbir oyuncu benzer ölçekte bir piyasa değeri artışı kaydetmedi.
ENES DEĞERİNİ KORUDU, ALTAY GERİLEDİ
La Liga'daki diğer temsilcilerimizden Getafe forması giyen Enes Ünal’ın piyasa değeri ise 7 milyon euroda sabit kaldı.
Türk futbolseverlerin yakından takip ettiği bir diğer düşüş ise Altay Bayındır’da yaşandı. Manchester United’dan Celta Vigo’ya kiralanan milli kalecinin piyasa değeri 5 milyon eurodan 3,5 milyon euroya geriledi.
Manchester United’da düzenli olarak ilk 11’de yer alamayan Altay, İspanya’daki yeni takımında da şu ana kadar birinci kaleci konumuna gelemedi.
Celta Vigo’da kaleyi Rumen file bekçisi Ionuț Radu korumaya devam ederken, sezonu LaLiga’da kiralık olarak geçirecek 28 yaşındaki Bayındır’ın Manchester United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.