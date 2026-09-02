Arda Güler, 140 milyon euro'luk transferi devre dışı bıraktı. Real Madrid'de taşlar yerinden oynadı

El Nacional'in haberine göre Portekizli çalıştırıcının takımına oynatmak istediği sisteme en çok uyan isimler Arda Güler ile Jude Bellingham...

Haberin devamında Güler'in gelişiminin çok hızlı ilerlediğine dikkat çekilirken, Mourinho'nun genç futbolcuyu oynatmak için gerekirse ilk 11'i bile değiştirebileceği vurgulandı.