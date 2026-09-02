Arda Güler, 140 milyon euro'luk transferi devre dışı bıraktı. Real Madrid'de taşlar yerinden oynadı
02.09.2026 09:34
Jose Mourinho yönetiminde sezona oldukça iyi bir giriş yapan Real Madrid'de Arda Güler'in performansı İspanya'da çokça konuşuluyor.
İspanya La Liga'nın ilk 3 haftasında kayıp yaşamayan ve 10 gol atan Real Madrid'de oynanan oyun dikkat çekiyor.
Sezona teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan dev kulüpte milli futbolcu Arda Güler'in performansı da beğeni topluyor.
ARDA VE BELLINGHAM, MOU'YU BÜYÜLEDİ
El Nacional'in haberine göre Portekizli çalıştırıcının takımına oynatmak istediği sisteme en çok uyan isimler Arda Güler ile Jude Bellingham...
Haberin devamında Güler'in gelişiminin çok hızlı ilerlediğine dikkat çekilirken, Mourinho'nun genç futbolcuyu oynatmak için gerekirse ilk 11'i bile değiştirebileceği vurgulandı.
DIOMANDE İÇİN PROBLEM
Arda Güler'in Jose Mourinho'yu etkilemiş olmasının en büyük yan etkisini bonservisine 125 milyon euro ödenen ve 15 milyon euro bonus ödemesi bulunan Yan Diomande'nin göreceği yazıldı.
"PLAN DIŞI"
Fildişili futbolcunun sağ kanadı devralacak en ciddi aday olarak görülürken, Arda Güler'in ortaya koyduğu oyun nedeniyle plan dışında kaldığı belirtildi.
Arda Güler'in Mbappe ile bağlantısının beğeni topladığı yazılırken, Mourinho'nun genç yıldızdaki topsuz oyun gelişimini dikkatle takip ettiği aktarıldı.
Ayrıca milli futbolcunun sezon başladığından beri Jose Mourinho'ya büyük sorumlulukları üstlenebileceğini gösterdiği kaydedildi.
BU SEZONKİ RAKAMLARI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 3 maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 1 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.