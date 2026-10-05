Arda Güler anlaşmaya vardı, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak
05.10.2026 17:50
Son Güncelleme: 05.10.2026 17:55
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile ilgili dünya futbol kamuoyuna damga vuracak bir haber yazıldı.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, son dönemde performansıyla dikkat çekmişti.
Birçok Avrupa kulübüyle adı anılan genç yıldız ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.
AS'ın haberine göre Real Madrid, Arda Güler'in sözleşmesini uzatmak için oyuncuyla her konuda anlaşmaya vardı.
Haberin devamında Güler'in 2029 yılında sona erecek olan sözleşmesinin, bir süredir devam eden görüşmeler sonucunda 2031 yılına uzatıldığı belirtildi.
Arda Güler'in sözleşmesinde takım içindeki statüsünün artmasıyla birlikte maaşında da ciddi bir yükseliş olacağı aktarıldı.
100 MİLYON EURO BARAJINA ULAŞTI
Öte yandan La Liga'da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi. Arda Güler de yeni listede 100 milyon euro olarak gösterildi.
Bu güncelleme ile Real Madrid’in toplam kadro değeri yükselirken, Barcelona’da özellikle altyapıdan yetişen gençlerin artışları, Atletico Madrid’de ise Julian Alvarez’in düşüşü güncellemenin diğer dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.
Arda Güler, Real Madrid’de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman yedek kalsa da sezonun ilk yedi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.
Performansıyla Real Madrid’deki konumunu güçlendiren Arda’nın piyasa değeri de 10 milyon euro'luk artışla 100 milyon euroya yükseldi.
Böylece milli futbolcu, Transfermarkt piyasa değerleri tarihinde 100 milyon euro seviyesine ulaşan ilk Türk oyuncu olarak kayıtlara geçti.