Arda Güler anlaşmaya vardı, 5 yıllık sözleşmeye imza atacak

Öte yandan La Liga'da gerçekleştirilen yeni piyasa değeri güncellemesinde toplam 153 futbolcu yeniden değerlendirildi. Arda Güler de yeni listede 100 milyon euro olarak gösterildi.

Bu güncelleme ile Real Madrid’in toplam kadro değeri yükselirken, Barcelona’da özellikle altyapıdan yetişen gençlerin artışları, Atletico Madrid’de ise Julian Alvarez’in düşüşü güncellemenin diğer dikkat çeken gelişmeleri arasında yer aldı.

Arda Güler, Real Madrid’de yeni teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde zaman zaman yedek kalsa da sezonun ilk yedi maçında dört gole doğrudan katkı sağladı.