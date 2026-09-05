Arda Güler bir ilki başardı ama yetmedi. Real Madrid, Betis deplasmanında vurgun yedi
05.09.2026 00:21
Arda Güler'in harika paslarını cömertçe harcayan Real Madrid, 81'de geri düştü. Uzatmada kazanılan penaltıyı da Mbappe atamayınca kazanan Betis oldu.
İspanya La Liga'da 4. haftanın açılış maçında Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, gol fırsatlarını cömertçe harcadığı maçta Real Betis'e deplasmanda 1-0 kaybetti.
Sezona 3'te 3 ile giren Real Madrid ilk yarıda Arda Güler'in yönetiminde üstün olan taraftı. Milli futbolcu, arkadaşlarına 7 kez şut imkanı hazırlarken bunların hiçbiri asiste dönmedi.
İkinci yarıda Betis, Arda Güler'i daha iyi kontrol ederken genç futbolcu 64. dakikada çıktıktan sonra ev sahibi ekip üstünlüğü ele aldı.
81. dakikada Troy Parrott, Real Betis'i öne geçirdi. Son bölümde Espi ile bulduğu gol ofsayta takılan Real Madrid'in 93. dakikada kazandığı penaltıyı de Mbappe kaleciye nişanlayınca mücadele Betis'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
ARDA, AVRUPA'DA İLK OLDU
Geçen hafta Malaga maçında yedek kaldıktan sonra Betis deplasmanında 11'deki görevine geri dönen Arda Güler, oyunda kaldığı 64 dakikaya tam anlamıyla damgasını vurdu.
Özellikle ilk yarıda Madrid ekibini yöneten milli yıldız, arkadaşlarına tam 7 şut fırsatı hazırladı ancak başta Huljsen (2) ve Vinicius Junior bunları asiste çeviremedi.
İlk yarıda sarı kart gören Arda, 64. dakikada yerini Diomande'ye bıraktı.
Arda Güler bu performansıyla, Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon genelinde 10 barajını aşarak toplamda 12 gol şansı üretimine ulaşan ilk futbolcu olmayı da başardı.