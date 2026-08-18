Arda Güler, bir ülkenin dilinde. Jose Mourinho zor durumda, "Büyük dilemma" diyerek açıkladılar

Haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler ve Jude Bellingham arasında ikilemde kaldığı belirtildi.

Ayrıca şöyle denildi:

"Jose Mourinho, Real Madrid'in resmi sezon başlangıcından önceki bu son haftayı oynanan dört hazırlık maçındaki takımın ilerlemesini değerlendirerek geçiriyor olsa da Valdebebas'ta iki yetenekli oyuncuya yer bulmanın kolay olmadığı sorusu akıllarda kalıyor. Kıdem açısından bakıldığında, Bellingham'ın, Mbappe'nin arkasında Vini ve Diomande'nin ise kanatlarda oynaması bekleniyor. Ancak İngiliz futbolcunun geç dönüşüyle ​​hazırlık kampına geç katılması, 10 numara pozisyonunun kulübe katıldığından beri takımda kalıcı bir yer arayan Arda Güler'e en uygun yer olduğunu bir kez daha gösterdi."