Arda Güler, bir ülkenin dilinde. Jose Mourinho zor durumda, "Büyük dilemma" diyerek açıkladılar
18.08.2026 19:10
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanya'da dikkat çeken bir haberle gündeme geldi.
İspanya La Liga devi Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerinden Marca, milli futbolcu Arda Güler ile ilgili bir değerlendirme yazısı yayımladı.
Haberde teknik direktör Jose Mourinho'nun Arda Güler ve Jude Bellingham arasında ikilemde kaldığı belirtildi.
Ayrıca şöyle denildi:
"Jose Mourinho, Real Madrid'in resmi sezon başlangıcından önceki bu son haftayı oynanan dört hazırlık maçındaki takımın ilerlemesini değerlendirerek geçiriyor olsa da Valdebebas'ta iki yetenekli oyuncuya yer bulmanın kolay olmadığı sorusu akıllarda kalıyor. Kıdem açısından bakıldığında, Bellingham'ın, Mbappe'nin arkasında Vini ve Diomande'nin ise kanatlarda oynaması bekleniyor. Ancak İngiliz futbolcunun geç dönüşüyle hazırlık kampına geç katılması, 10 numara pozisyonunun kulübe katıldığından beri takımda kalıcı bir yer arayan Arda Güler'e en uygun yer olduğunu bir kez daha gösterdi."
Arda Güler'in hazırlık döneminde Real Madrid'in en iyi oyuncularından biri olduğu vurgulanırken, Mbappe ile mükemmel bir uyum sağladığına dikkat çekildi.
Milli futbolcunun savunma arkasına yapılan koşuları gören en iyi isim olduğu belirtilirken, 10 numara pozisyonunu en iyi oynayan oyuncu olduğu yazıldı.
Jude Bellingham'ın ise sakatlıklarından kurtulduğu ifade edilirken takımın vazgeçilmezlerden biri olduğu yazıldı.
Hem Arda Güler hem de Jude Bellingham'ın hücum potansiyeli göz önüne alındığında Jose Mourinho'nun büyük bir dilemma yaşadığı bildirildi.