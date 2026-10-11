Arda Güler, bir ülkeyi mest etti. "Farklı bir şey yapan tek isim, yetenekli, harika"
11.10.2026 13:44
Real Madrid'in Villarreal'i mağlup ettiği maçta performansıyla dikkat çeken Arda Güler için övgü dolu değerlendirmeler yapıldı.
İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaştı.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 62. dakikada Yan Diomande kaydetti.
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 77 dakikada sahada kaldı. Genç yıldız, yerini Camavinga'ya bıraktı.
"FARKLI ŞEY YAPAN TEK İSİM"
Güler'in performansı kamuoyunda büyük beğeni toplarken, İspanyol basını ve Real Madrid'in eski golcüsü Fernando Morientes, başarılı futbolcu için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Mundo Deportivo'nun Real Madrid'in ilk 11'indeki oyuncuların performansını mercek altına aldığı haberinde Arda Güler için "Türk oyuncu şu anda Real Madrid'de farklı bir şey yapan tek oyuncu." denildi.
"YETENEKLİ, HARİKA BİR FİNAL PASI VAR"
Morientes ise Arda Güler için şöyle konuştu:
"Xabi Alonso buradayken, Arda Güler'in topu geriden çıkarmaktan sorumlu olduğu söyleniyordu. Ona orada ihtiyaç yok. O, hücum bölgesinde olması gereken bir oyuncu. Hayal gücü yüksek, yetenekli, harika bir final pasına sahip ve şut kalitesi çok iyi. Arda'nın forvetlere daha yakın oynamasını tercih ederim."
"Arda Güler sağ kanatta oynuyor ama hatlar arasında oynamak için çok fazla merkeze kayıyor. Final pasını verme konusunda en çok hayal gücüne sahip olan o."
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 8 maçta 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.