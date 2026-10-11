Arda Güler, bir ülkeyi mest etti. "Farklı bir şey yapan tek isim, yetenekli, harika"

Morientes ise Arda Güler için şöyle konuştu:

"Xabi Alonso buradayken, Arda Güler'in topu geriden çıkarmaktan sorumlu olduğu söyleniyordu. Ona orada ihtiyaç yok. O, hücum bölgesinde olması gereken bir oyuncu. Hayal gücü yüksek, yetenekli, harika bir final pasına sahip ve şut kalitesi çok iyi. Arda'nın forvetlere daha yakın oynamasını tercih ederim."