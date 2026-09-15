Arda Güler bu sefer ilk 11'de başladı. Frikik vuruşuyla takımını öne geçirdi

Arda'nın sezonun ilk bölümündeki performansına rağmen Real Madrid'de henüz değişmez bir ilk 11 oyuncusu haline gelmemesi İspanya'da da gündeme gelmişti.

El País, Elche maçı öncesi yayımladığı analizde Arda'nın 90 dakika başına 8,3 kilit pasla Avrupa'nın önde gelen liglerindeki en dikkat çekici yaratıcı oyunculardan biri olduğunu yazdı. Buna karşın milli futbolcu ilk beş lig karşılaşmasının hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun orta sahada Jude Bellingham, Federico Valverde ve diğer seçenekler arasında yaptığı tercihler nedeniyle Arda'nın rolü de tartışma konusu oldu. Mourinho ise milli futbolcunun performansından övgüyle söz ediyor. Elche karşısında Bellingham'ı yedek bırakan Portekizli teknik adam, 10 numara pozisyonunda Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.