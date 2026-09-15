Arda Güler bu sefer ilk 11'de başladı. Frikik vuruşuyla takımını öne geçirdi
15.09.2026 23:26
Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Elche deplasmanında kullandığı frikikle takımını öne geçiren golün mimarı oldu. Arda'nın direğe çarpan şutu kaleci Matías Dituro'ya temas ederek ağlara gitti.
İspanya LaLiga'nın 6. haftasında Real Madrid, Elche deplasmanına konuk oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, 25. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti. Arda'nın sol ayağıyla yaptığı vuruş direğe çarptıktan sonra Elche kalecisi Matías Dituro'ya temas ederek ağlarla buluştu.
LaLiga'nın resmi maç merkezinde pozisyon, Dituro'nun kendi kalesine attığı gol olarak kayıtlara geçti. Arda'nın doğrudan serbest vuruştan yaptığı şutun önce sol direğe çarptığı belirtildi.
Real Madrid daha sonra farkı açtı.
21 yaşındaki futbolcu, Elche karşılaşması öncesinde bu sezon LaLiga'da oynanan 5 maçın tamamında forma giydi. Bu karşılaşmaların 3'üne ilk 11'de başlayan Arda, 227 dakika sahada kaldı ve 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.
Milli futbolcu, sezonun ilk golünü Malaga karşısında kaydederken son olarak Real Madrid'in Rayo Vallecano'yu 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada oyuna sonradan girerek asist yaptı.
Elche karşılaşmasıyla birlikte Arda bu sezon ligde 4. kez ilk 11'de sahaya çıkmış oldu.
Arda'nın sezonun ilk bölümündeki performansına rağmen Real Madrid'de henüz değişmez bir ilk 11 oyuncusu haline gelmemesi İspanya'da da gündeme gelmişti.
El País, Elche maçı öncesi yayımladığı analizde Arda'nın 90 dakika başına 8,3 kilit pasla Avrupa'nın önde gelen liglerindeki en dikkat çekici yaratıcı oyunculardan biri olduğunu yazdı. Buna karşın milli futbolcu ilk beş lig karşılaşmasının hiçbirinde 90 dakikayı tamamlayamadı.
Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun orta sahada Jude Bellingham, Federico Valverde ve diğer seçenekler arasında yaptığı tercihler nedeniyle Arda'nın rolü de tartışma konusu oldu. Mourinho ise milli futbolcunun performansından övgüyle söz ediyor. Elche karşısında Bellingham'ı yedek bırakan Portekizli teknik adam, 10 numara pozisyonunda Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi.
Real Madrid, Elche karşılaşmasına 5 maçta 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle, 12 puanla ikinci sırada başladı. Lider Barcelona'nın 5 maç sonunda 15 puanı bulunuyor.
Madrid ekibi Elche karşısındaki üstünlüğünü koruması halinde puanını 15'e yükselterek Barcelona'yla puanlarını eşitleyecek. Mevcut averajlarla Real Madrid ikinci sırada kalacak.