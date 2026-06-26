Arda Güler canlı yayına "Maçtan önce söylemişsiniz" diyerek geldi ve açıkladı. "Ne deseler haklılar"
26.06.2026 07:38
A Milli Takım'ın genç futbolcularından Arda Güler, ABD maçı sonrasında konuştu.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 1 gol kaydeden milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.
"MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞSİNİZ"
“Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı.”
"DRAMA YAPAMAYIZ"
"İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik! İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi ederiz."
"NE DESELER HAKLILAR"
Muhabir: "Eleştiriler sınırı aşınca sizi korumak için söyledik."
Arda Güler: "Ne deseler haklılar, çok kötüydük."
MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ
Milli futbolcu, ABD karşılaşmasının ardından “Maçın Oyuncusu” seçildi.