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Arda Güler canlı yayına "Maçtan önce söylemişsiniz" diyerek geldi ve açıkladı. "Ne deseler haklılar"

26.06.2026 07:38

NTV - Haber Merkezi

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A Milli Takım'ın genç futbolcularından Arda Güler, ABD maçı sonrasında konuştu.

Arda Güler canlı yayına "Maçtan önce söylemişsiniz" diyerek geldi ve açıkladı. "Ne deseler haklılar"
Reuters

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü maçında ABD'yi 3-2 mağlup etti.

 

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 1 gol kaydeden milli futbolcu Arda Güler, müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

"MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞSİNİZ" 1
Reuters

"MAÇTAN ÖNCE SÖYLEMİŞSİNİZ"

“Maçtan önce üzgün ve moralimin bozuk olduğunu söylemişsiniz... Tüm eleştiriler haklı.”

"DRAMA YAPAMAYIZ" 2
Reuters

"DRAMA YAPAMAYIZ"

"İyi oynamadık, insanlar ne deseler haklılar! Drama yapamayız! Kötü oynadık ve elendik! İnşallah bundan sonraki maçlarda telafi ederiz."

"NE DESELER HAKLILAR" 3
Reuters

"NE DESELER HAKLILAR"

Muhabir: "Eleştiriler sınırı aşınca sizi korumak için söyledik."

 

Arda Güler: "Ne deseler haklılar, çok kötüydük."

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ 4
Reuters

MAÇIN OYUNCUSU SEÇİLDİ

Milli futbolcu, ABD karşılaşmasının ardından “Maçın Oyuncusu” seçildi.

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