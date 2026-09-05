Arda Güler daha ne yapsın? Düdük sonrası tartışma çıktı, milli futbolcu hemen karşılık verdi
05.09.2026 10:45
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Betis'e mağlup olan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler'in yaşadığı tartışma gündeme oturdu.
İspanya La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid ile Real Betis karşı karşıya geldi.
Estadio de La Cartuja'da oynanan müsabakada kazanan taraf, 1-0'lık skorla Betis oldu.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, beğeni toplayan bir performans sergiledi ancak takımına yetmedi.
MAÇA DAMGA VURDU AMA YETMEDİ
Real Madrid ilk yarıda Arda Güler liderliğinde üstün olan taraftı. Milli futbolcu, arkadaşlarına 7 kez şut imkanı hazırlarken bunların hiçbiri asiste dönmedi. İkinci yarıda Betis, Arda Güler'i daha iyi kontrol ederken genç futbolcu 64. dakikada çıktıktan sonra ev sahibi ekip üstünlüğü ele aldı.
Geçen hafta Malaga maçında yedek kaldıktan sonra Betis deplasmanında 11'deki görevine geri dönen Arda Güler, oyunda kaldığı 64 dakikaya tam anlamıyla damgasını vurdu.
ARDA, AVRUPA'DA İLK OLDU
Özellikle ilk yarıda Madrid ekibini yöneten milli yıldız, arkadaşlarına tam 7 şut fırsatı hazırladı ancak başta Huljsen (2) ve Vinicius Junior bunları asiste çeviremedi.
İlk yarıda sarı kart gören Arda, 64. dakikada yerini Diomande'ye bıraktı.
Arda Güler bu performansıyla, Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon genelinde 10 barajını aşarak toplamda 12 gol şansı üretimine ulaşan ilk futbolcu olmayı da başardı.
İLK YARI SONUNDA TARTIŞMA
Mücadelenin ilk devresini bitiren düdüğün ardından Arda Güler ile takım arkadaşı Dean Huijsen arasındaki hararetli tartışma ekranlara yansıdı.
Huijsen'in kendisine söyledikleri sonrasında Arda Güler'in oldukça sinirlendiği ve bağırdığı görüldü.
İki futbolcunun tartışmasını gören Thibaut Courtouis, araya girerek tarafları sakinleştirdi.