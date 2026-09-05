Arda Güler daha ne yapsın? Düdük sonrası tartışma çıktı, milli futbolcu hemen karşılık verdi

Özellikle ilk yarıda Madrid ekibini yöneten milli yıldız, arkadaşlarına tam 7 şut fırsatı hazırladı ancak başta Huljsen (2) ve Vinicius Junior bunları asiste çeviremedi.

İlk yarıda sarı kart gören Arda, 64. dakikada yerini Diomande'ye bıraktı.

Arda Güler bu performansıyla, Avrupa'nın beş büyük liginde bu sezon genelinde 10 barajını aşarak toplamda 12 gol şansı üretimine ulaşan ilk futbolcu olmayı da başardı.