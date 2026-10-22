Arda Güler dünyanın dilinde. "Bambaşka, büyüleyici, seçilmiş kişi"
22.10.2026 08:57
Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'i 4-1 mağlup eden Real Madrid'de Arda Güler yine hem golü hem de performansıyla adından söz ettirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında İspanya La Liga devi Real Madrid ile Almanya Bundesliga ekibi Leipzig karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, ev sahibi ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 43. dakikada Bernardo Silva, 52. dakikada Arda Güler, 83. dakikada Kylian Mbappe ve 87. dakikada Yan Diomande kaydetti.
İspanyol ekibi bu sonuçla birlikte Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. kez kazandı. Leipzig ise 3 maçta 2. yenilgisini aldı.
ARDA GÜLER YİNE ATTI
Milli futbolcu Arda Güler, Leipzig karşısında sahaya ilk 11'de sahaya çıktı.
78 dakika sahada kalan ve yerini Brahim Diaz'a bırakan Güler, 52. dakikada takımının 2. golünü kaydetti.
Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasına yapılan ortayı Kylian Mbappe indirdi ve kale önünde bulunan Güler, tek vuruşla fileleri sarstı.
Karşılaşmaya sağ kanatta başlayan Arda Güler, 58 pas denemesinin 54'ünde isabet sağladı ve yüzde 93'lük bir oran yakaladı.
Girdiği 5 ikili mücadelenin 4'ünü kazanan Arda Güler, 3 şutunun 3'ünde de isabet sağlarken, 2 de top kaptı.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 11 maçta 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.
İSPANYOLLARI BÜYÜLEDİ
Arda Güler, Leipzig maçındaki performansının ardından İspanyol basınında da manşetleri süsledi.
Öne çıkanlar şöyle:
Larazon: "Arda Güler her yerde büyülüyor"
"Türk futbolcu, Leipzig karşısında sağ kanatta oynadığı maçta da parladı ve üst üste ikinci maçında da gol attı. Güler, Valverde ve Bernardo Silva ile iyi bir uyum yakaladı. Ligde oynanacak El Clasico'da kesinlikle yer alacak isim Arda Güler. Çünkü Mourinho, Türk oyuncunun takım arkadaşlarından farklı bir şeyler sunuyor ve Almanlara karşı da bunu her yerde gösterebileceğini ortaya koydu. Her yerde etkili olabiliyor."
"FARKI ARTIRDI"
Mundo Deportivo: "Golü engellemek istemesi söz konusu değil"
"Arda Güler, Leipzig karşısında Real Madrid'in farkını artırdı. Türk futbolcu, 52. dakikada Mbappe'nin indirdiği değerlendirerek skoru 2-0 yaptı. Arda'nın, Mbappe'nin golünü engellemek istemesi söz konusu değildi. Leipzig'den bir defans oyuncusu topu uzaklaştırabilirdi. Arda'nın ofsaytta olup olmadığı konusunda bazı şüpheler olabilir ancak hakem ve VAR golü onayladı."
"SEÇİLMİŞ KİŞİ"
Sport: "Seçilmiş kişi Arda Güler"
"Real Madrid'in taktiksel olarak yeniden yapılanması Arda Güler'e daha fazla özgürlük sağlıyor. İlk 11'de kimle rekabet ettiğinin bir önemi yok, kazanan her zaman Arda Güler. Bu sezon Real Madrid'in en iyi futbolcusu o ve bunu Leipzig karşısında bir kez daha kanıtladı. Bu kez kanatta oynadı ancak ayağına gelen her topta verim sağladı."
"LEIPZIG'İN BAŞINA DERT OLDU"
Goal: "Arda Güler parladı"
"Genç Türk, yeteneklerinden beklenenleri karşılamaya devam ediyor. 52. dakikada attığı golde doğru zamanda ve doğru yerde bulundu.Golünün ötesinde oyun görüşü ve son bölgedeki pas isabet yüzdesi, 78. dakikada oyundan çıkana kadar Leipzig'in başına dert oldu."
"O OLDUĞUNDA REAL BAMBAŞKA"
Marca: "Arda, Valverde ve Courtois'dan harika performans"
"Arda Güler, Leipzig'e karşı harika bir maç çıkardı ve oyundan alınırken Bernabeu'da yer alan taraftarlardan bir kez daha ayakta alkış aldı. Takımının 2. golünü attı. Arda Güler sahada olduğunda Real Madrid bambaşka bir takım oluyor."
"MUHTEŞEM"
El Dia: "Real Madrid, Courtois'nın etkisi ve Arda Güler'in büyüsüne tutundu"
"Courtois'nın yaptığı iki kritik kurtarış ve Türk yıldızın muhteşem performansı, Mourinho'ya Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü galibiyetini getirdi."
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.