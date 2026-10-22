Arda Güler dünyanın dilinde. "Bambaşka, büyüleyici, seçilmiş kişi"

Sport: "Seçilmiş kişi Arda Güler"

"Real Madrid'in taktiksel olarak yeniden yapılanması Arda Güler'e daha fazla özgürlük sağlıyor. İlk 11'de kimle rekabet ettiğinin bir önemi yok, kazanan her zaman Arda Güler. Bu sezon Real Madrid'in en iyi futbolcusu o ve bunu Leipzig karşısında bir kez daha kanıtladı. Bu kez kanatta oynadı ancak ayağına gelen her topta verim sağladı."