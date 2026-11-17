Zidane'ın da De Bruyne'ye katıldığı ve Türkiye beni şaşırtmadı. Topa sahip olduklarında iyi oynayabilen bir takım. Topla harika oyuncular. Arda çok, çok, çok iyi." sözlerini sarf ettiğine vurgu yapıldı.

Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol ve Fransa maçında yaptığı asistin, Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesine engel olamasa da kendisinin geride kalan maçların en iyi futbolcusu olmaya aday gösterilebileceği yazıldı.

Türkiye'de Arda Güler'in takım kaptanlığını alması gerektiğine dair görüşlerin olduğu bildirilen yazıda genç futbolcunun imparatorluğunun büyümeye devam ettiği kaydedildi.