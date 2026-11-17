Arda Güler dünyayı hayrete düşürdü. "Kendi imparatorluğunu kuruyor"
17.11.2026 09:48
Milli futbolcu Arda Güler, Uluslar Ligi'nde gösterdiği performansla dünyaya adından söz ettirmeyi başardı.
A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi'nde beklenen performansı gösterememiş olsa da Arda Güler'in ortaya koyduğu oyun herkes tarafından beğeni topladı.
Uluslar Ligi'nde oynanan maçlarda en çok faul alan oyuncu olan Güler, en çok şut çeken ikinci ve en çok pozisyon yaratan dördüncü isim olmayı başardı.
İspanyol basınından Marca, Arda Güler'in A Milli Takım'daki performansını mercek altına aldı ve dikkat çeken bir değerlendirme yazısı yayımladı.
"Arda Güler kendi imparatorluğunu kuruyor ve Zidan'ı bile hayrete düşürüyor" başlığıyla verilen haberde genç yıldızın hem kulüp hem de milli takım seviyesinde büyük adımlar attığı yazıldı.
Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmesinde başrol oynadığı belirtilen Arda Güler'in ABD'deki turnuvada ve Uluslar Ligi'ndeki kötü sonuçlara rağmen performansıyla parladığı aktarıldı.
Millilerin Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu maçta golünün iptal edilmesine rağmen 90. dakikada asist yaptığına dikkat çekilen başarılı futbolcu için Kevin De Bruyne'nin şu sözleri hatırlatıldı:
"Arda Güler harika. Dünyanın en iyi kulüplerinden birinde oynuyor ve kendisi de dünyanın en iyi futbolcularından biri."
Belçikalı futbolcunun bu açıklamasının 2-1'lik maçta Arda Güler'in frikikten attığı muhteşem gol sonrası yapıldığı ifade edildi.
Zidane'ın da De Bruyne'ye katıldığı ve Türkiye beni şaşırtmadı. Topa sahip olduklarında iyi oynayabilen bir takım. Topla harika oyuncular. Arda çok, çok, çok iyi." sözlerini sarf ettiğine vurgu yapıldı.
Arda Güler'in Belçika'ya attığı gol ve Fransa maçında yaptığı asistin, Türkiye'nin B Ligi'ne düşmesine engel olamasa da kendisinin geride kalan maçların en iyi futbolcusu olmaya aday gösterilebileceği yazıldı.
Türkiye'de Arda Güler'in takım kaptanlığını alması gerektiğine dair görüşlerin olduğu bildirilen yazıda genç futbolcunun imparatorluğunun büyümeye devam ettiği kaydedildi.
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.