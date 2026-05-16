Arda Güler, Fenerbahçe'ye yine para kazandırmanın eşiğinde. 44 milyon euro
16.05.2026 12:57
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı, son dönemde bir başka dünya deviyle anılıyor.
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran, Şampiyonlar Ligi'ne ise çeyrek finalde veda eden Real Madrid'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezonda kadrosunda büyük bir değişime gitmesi beklenen ve teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getirmesine kesin gözüyle bakılan dev kulüpte milli futbolcu Arda Güler'in geleceği de merak konusu oldu.
ARSENAL, ARDA'NIN PEŞİNDE
TeamTalk'ın haberine göre İngiltere Premier Lig devi Arsenal, gözünü Arda Güler'e dikti.
Arsenal'in Güler'i fırsat transferi olarak gördüğü ve imza sonrası milli futbolcuya kilit bir rol vereceği aktarıldı.
90 MİLYON EURO
İngiliz ekibinin ilgisinin son derece ciddi olduğu ve 90 milyon euro'luk bonservis bedelini gözden çıkardığı kaydedildi.
ARTETA'NIN PROFİLİNE UYGUN
Teknik direktör Mikel Arteta'nın, hücumda yaratıcı bir profil istediği ve Güler'in bu tanıma tam anlamıyla uyduğu yazıldı.
FENERBAHÇE'NİN KASASI DOLACAK
Üç sezon önce Fenerbahçe'den Real Madrid'e giden 20 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde sonraki satıştan yüzde 20 payın sarı-lacivertlilere ödenmesine dair bir madde bulunuyor.
18 MİLYON EURO
Milli yıldızın 90 milyon euro'ya imza atması halinde Fenerbahçe'nin kasasına 18 milyon euro girecek.
TOPLAM 44 MİLYONU BULACAK
Fenerbahçe daha önce Arda Güler transferinden 20 milyon euro bonservis ve 6 milyon euro bonus kazanmıştı. 18 milyon euro'nun da gelmesiyle birlikte sarı-lacivertlilerin Güler'den kazandığı para 44 milyon euro'yu bulacak.