Arda Güler girdi, Real Madrid maçı çevirdi. İspanyol basını Mourinho'yu yerden yere vurdu

365Scores İspanya da Arda Güler için şu yorumu yaptı:



"Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho, takımın büyük yıldızlarını (Mbappe, Vinícius, Bellingham) kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay bir hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen daha direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Real Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı" denildi.

Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri de Arda'nın yedek kalmasını "Madrid'in Sahada Fark Yaratan Tek İsmi Kulübede" manşetiyle duyurdu.