Arda Güler girdi, Real Madrid maçı çevirdi. İspanyol basını Mourinho'yu yerden yere vurdu
15.10.2026 00:01
Şampiyonlar Ligi'ndeki Roma mücadelesine yedek başlayan Arda Güler, Real Madrid 3-1 geri düşünce Jose Mourinho'nun aklına geldi. Ve 2 de asist yapan Arda ile canlanan Madrid 4-3'ü buldu.
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Roma deplasmanında 3-1 geri düştükten sonra 4-3 kazanırken skordan çok Arda Güler'in yedek kalması İspanyol basınında yer buldu.
Oyuna 59. dakikada ve skor 3-1 olduktan sonra Dumfries'in yerine giren Arda, önce Endrick'e sonra da Rudiger'e yaptığı asistlerle galibiyeti getiren isim olurken teknik direktör Mourinho tarafından yedek bırakılması İspanyol basınında şaşkınlıkla karşılandı
Marca, AS, Sport ve Mundo Deportivo gibi önemli basın organları, Jose Mourinho’nun Arda Güler'i Roma maçında yedek kulübesine çekme kararını manşetlerinde ve canlı anlatımlarında büyük bir şaşkınlık, taktiksel tartışma ve sert eleştirilerle tek tek şöyle değerlendirdi:
HÜCUMUN EN ÖNEMLİ YARATICISINDAN VAZGEÇTİ
Diario AS "Mourinho, Hücumun En Önemli Yaratıcısından Vazgeçti" başlığı ile kararı duyururken
yazarları da, Arda Güler'in bu sezon ilk 11 başladığı maçlarda Real Madrid'in sahada üretemediği yaratıcı oyunu tek başına üstlendiğini belirtti.
Gazete, "Arda bu sezon orta sahada takımı yönlendiren, yaratıcılık krizini çözen tek isimdi. Mourinho’nun Roma deplasmanında daha fiziksel bir orta saha tercih ederek onu yedek bırakması, takımın pas istasyonunu ve ana yaratıcı gücünü doğrudan kulübeye hapsetmek anlamına geliyor" yorumunu yaptı.
MARCA: "Büyük Bir Şaşkınlık (Nada de Güler)"
Maç öncesinde manşetinden Arda’nın sağ kanatta maça ilk 11'de başlayacağını kesin bir dille duyuran Marca, resmi kadrolar açıklandığında büyük bir şok yaşadı. Canlı anlatım sayfalarında "Nada de Güler" (Güler'den eser yok) başlığını kullandılar.
Maçın devre arası analizinde, Real Madrid'in topu ileri taşımakta, Mbappe ve Vinicius'u beslemekte inanılmaz zorlandığını belirterek, "Mourinho taktiksel bir değişiklik yaptı ancak Villarreal maçının açık ara en iyisi olan bir oyuncunun kulübede olması anlaşılır gibi değil. Courtois arkadan sürekli rastgele uzun toplar vurmak zorunda kaldı çünkü sahada topu alıp yönlendirecek bir Arda Güler yoktu" eleştirisinde bulundu.
"MOURINHO YILDIZLARA DOKUNAMIYOR FATURAYI ARDA'YA KESİYOR"
365Scores İspanya da Arda Güler için şu yorumu yaptı:
"Arda Güler, sezon başından bu yana Real Madrid'in en iyi 3 oyuncusundan biri. Ancak Mourinho, takımın büyük yıldızlarını (Mbappe, Vinícius, Bellingham) kulübeye çekmeye cesaret edemediği için yine taktiksel faturayı Arda Güler'e kesti ve onu kolay bir hedef olarak gördü. Yan Diomande tercihi tamamen daha direkt bir oyun içindi ancak bu hamle Real Madrid'i yaratıcılıktan tamamen mahrum bıraktı" denildi.
Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Mundo Deportivo ve Sport gazeteleri de Arda'nın yedek kalmasını "Madrid'in Sahada Fark Yaratan Tek İsmi Kulübede" manşetiyle duyurdu.