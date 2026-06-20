Arda Güler maç sonunda duygulandı ve söz verdi. "Utanç duyuyoruz, gelecek turnuvada yapacağım"
20.06.2026 08:35
A Milli Takım'ın yıldız isimlerinden Arda Güler, Paraguay maçı sonrasında konuştu.
A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay ile karşı karşıya geldi.
San Francisco Bay Area Stadı'nda oynanan müsabaka, Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Bu skorun ardından Dünya Kupası'na veda eden A Milli Takım'da Arda Güler, maç sonunda açıklamalarda bulundu.
KONUŞMADA SESİ TİTREDİ
Güler'in konuşma yaparken duygulandığı görüldü ve sesinin titrediği duyuldu.
İşte genç futbolcunun sözleri:
"UTANÇ DUYUYORUZ"
"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz."
"GOL ATAMADIK"
"Arkadaşlıkla ilgili bir sorun yok! Sadece sahada istediğimizi yapamadık, gol atamadık! Özür dileriz!"