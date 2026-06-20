Arda Güler maç sonunda duygulandı ve söz verdi. "Utanç duyuyoruz, gelecek turnuvada yapacağım"

"Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz! Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız.! Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım! Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı! Özür dileriz."