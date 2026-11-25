Arda Güler neler yaptı neler. "Bu Türk bir dahi, hayaletleri çimlere gömdü"
25.11.2026 09:39
Real Madrid'in 6 gollü maçta PSV'yi 5-1 mağlup ettiği maça damga vuran Arda Güler, performansının ardından en çok konuşulan isim oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında İspanyol devi Real Madrid ile Hollanda temsilcisi PSV karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabakada ilk yarıyı 1-0 geride tamamlayan Real Madrid, karşılaşmadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, iki asist yaparak takımının galibiyetinde başrol oynadı.
“SANKİ ENSESİNDE GÖZÜ VAR”
İspanyol basını, Güler'in performansına övgüler yağdırırken takım arkadaşı Federico Valverde de "Sanki Arda Güler'in ensesinde gözü var. Beni ne gördü ne duydu, inanılmaz!" diyerek başarılı futbolcunun asistini yorumladı.
İşte yapılan değerlendirmeler:
"YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ"
Mundiario: "Muhteşem Arda Güler"
"Genç Türk yetenek, Bellingham ile takımının yaratıcılık rolünü üstlendi. Valverde'nin golünde mükemmel bir asist yapan Güler, oyundan çıkmadan kısa bir süre önce de Mbappe'ye asist yaparak yeteneklerini sergiledi."
"MOU VE TARAFTARIN GÖZDESİ"
TeleMadrid: "Arda Güler, Santiago Bernabeu'nun gözdesi"
"Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor. Türk oyuncu, pozisyonu ve şartlar göz önüne alındığında ilk yarıda pek iyi oynamasa da ikinci yarıda parladı. Madrid taraftarları, Güler'i ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.
Arda Güler'in büyülü ikinci yarısı, performansını neredeyse taçlandıracak bir şutun hemen ardından 70. dakikada aniden sona erdi. Jose Mourinho, sakinliğini yeniden kazanmak için onu Camavinga ile değiştirdi. Türk oyuncu, Bernabeu seyircisinden ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Arda, Mourinho'nun gözdesi."
"OYUNU KONTROLÜNE ALDI"
Tribuna Salamanca: "Arda Güler'in ustalığı, Real Madrid'in ezici zaferi"
"Real Madrid, şüphelerle başlayan bir geceyi Avrupa'da bir başka ustalık gösterisine dönüştürdü. Perisic'in erken golüne rağmen üstün bir ikinci yarı sergileyen Beyazlar, PSV Eindhoven'ı 5-1'lik skorla ezdi. Arda Güler'in oyunu kontrol altına aldığı ve maçın gidişatını değiştirmede belirleyici rol oynadığı bu galibiyette Valverde, Bellingham, Mbappe (2) ve Vinícius golleri kaydetti. Bu zafer, Real Madrid'in tüm müsabakalarda üst üste 10. galibiyeti oldu.
Real Madrid, PSV'nin ilk yarıda kendilerini zorladığı anların ardından ezici bir galibiyet elde etti. Güler'in önderliğindeki ikinci yarıdaki reaksiyon, Real Madrid'in Şampiyonlar Ligi'ndeki mükemmel serisini sürdürmesini ve son 16 turuna bir adım daha yaklaşmasını sağladı."
"BU TÜRK BİR DAHİ"
Bernabeu Digital: "Arda Güler'den dahiyane performans"
"Arda Güler, Real Madrid'in beyni olduğunu bir kez daha kanıtladı. Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'da PSV'ye karşı olağanüstü bir performans sergileyerek iki asist yaptı ve devre arasına geride giren takımın toparlanması için ana oyun kurucu rolünü üstlendi.
Oynadığı 70 dakikadaki istatistikleri her şeyi anlatıyor. Güler 5 pozisyon yarattı, bunlardan ikisi net gol fırsatıydı, paslarının yüzde 90'ını tamamladı, 5 uzun pasından 3'ünde hedefi buldu ve 74 kez topla buluştu. Ayrıca 2 şut çekti.
"HAYALETLERİ GÖMDÜ"
Diario de Leon: "Arda ve Bellingham, 1988'in hayaletlerini gömdü"
"PSV, 45 daika boyunca 1980'lereki görkemli günlerini yeniden canlandırdı... Ta ki Arda Güler kontrolü ele alıp şov yapana kadar!"