TeleMadrid: "Arda Güler, Santiago Bernabeu'nun gözdesi"

"Real Madrid taraftarları, Arda Güler'i çok seviyor. Arda da PSV maçında Valverde'ye yaptığı topuk asistiyle beraberliği getiren golü atıyor ve sihirle karşılık veriyor. Türk oyuncu, pozisyonu ve şartlar göz önüne alındığında ilk yarıda pek iyi oynamasa da ikinci yarıda parladı. Madrid taraftarları, Güler'i ayakta alkışlayarak ödüllendirdi.

Arda Güler'in büyülü ikinci yarısı, performansını neredeyse taçlandıracak bir şutun hemen ardından 70. dakikada aniden sona erdi. Jose Mourinho, sakinliğini yeniden kazanmak için onu Camavinga ile değiştirdi. Türk oyuncu, Bernabeu seyircisinden ayakta alkışlarla sahadan ayrıldı. Arda, Mourinho'nun gözdesi."