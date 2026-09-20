Arda Güler oynadı, mecburen çıktı. Dev derbide Atletico, Real Madrid'i mağlup etti
20.09.2026 19:16
Atletico Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in de oynadığı maçta Real Madrid'i mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Grimaldo ve 59. dakikada David kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı 90. dakikada Rüdiger'den geldi.
Real Madrid'de Huijsen, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Atletico, puanını 16'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Real Madrid ise 15 puan ve maç fazlasıyla 3. basamakta yer buldu.
ARDA GÜLER OYNADI, MECBUREN ÇIKTI
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, derbide sahaya ilk 11'de çıktı.
Güler, takım arkadaşı Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından 54. dakikada yerini Rüdiger'e bıraktı.