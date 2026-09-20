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Arda Güler oynadı, mecburen çıktı. Dev derbide Atletico, Real Madrid'i mağlup etti

20.09.2026 19:16

Selim Başeğmezer

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Atletico Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in de oynadığı maçta Real Madrid'i mağlup etti.

Arda Güler oynadı, mecburen çıktı. Dev derbide Atletico, Real Madrid'i mağlup etti
Reuters

İspanya La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

 

Metropolitano'da oynanan müsabaka, Atletico Madrid'in 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Arda Güler oynadı, mecburen çıktı. Dev derbide Atletico, Real Madrid'i mağlup etti 1
Reuters

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Grimaldo ve 59. dakikada David kaydetti. Real Madrid'in tek sayısı 90. dakikada Rüdiger'den geldi.

 

Real Madrid'de Huijsen, 50. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Arda Güler oynadı, mecburen çıktı. Dev derbide Atletico, Real Madrid'i mağlup etti 2
Reuters

Bu skorun ardından üst üste 3. kez kazanan Atletico, puanını 16'ya yükseltti ve 2. sırada yer aldı. 2 maç aradan sonra kaybeden Real Madrid ise 15 puan ve maç fazlasıyla 3. basamakta yer buldu.

ARDA GÜLER OYNADI, MECBUREN ÇIKTI 3
Reuters

ARDA GÜLER OYNADI, MECBUREN ÇIKTI

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, derbide sahaya ilk 11'de çıktı.

 

Güler, takım arkadaşı Huijsen'in kırmızı kart görmesinin ardından 54. dakikada yerini Rüdiger'e bıraktı.

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