Arda Güler sonradan girdi, asist yaptı. Real Madrid, Vallecano engelini rahat geçti
13.09.2026 00:07
Milli futbolcu Arda Güler'in süre aldığı maçta Real Madrid, Vallecano karşısında zorlanmadan kazandı.
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Real Madrid ile Vallecano karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Carreras, 35. dakikada Jude Bellingham, 14 (P) ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Vallecano'nun tek sayısı ise 51'de Camello'dan geldi.
Bu skorun ardından puanını 12 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kaybeden Vallecano ise 4 puanla 15. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Elche deplasmanına çıkacak. Vallecano ise Espanyol'u ağırlayacak.
ARDA GÜLER'DEN ASİST
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, yedek kulübesinde başladığı maçın 72. dakikasında Yan Diomande'nin yerine oyuna dahil oldu.
Genç yıldız kısa sürede etkili bir performans sergilerken, Kylian Mbappe'nin 90+1. dakikada attığı golde asisti yapan isim oldu.
31 kez topla buluşan Güler, 5 kilit pas attı ve yüzde 89 pas isabet yüzdesi sağladı.