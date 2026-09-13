Arda Güler sonradan girdi, asist yaptı. Real Madrid, Vallecano engelini rahat geçti

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 17. dakikada Carreras, 35. dakikada Jude Bellingham, 14 (P) ile 90+1. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti. Vallecano'nun tek sayısı ise 51'de Camello'dan geldi.

Bu skorun ardından puanını 12 yapan Real Madrid, maç fazlasıyla 2. sırada yer aldı. Son 3 maçta 2. kez kaybeden Vallecano ise 4 puanla 15. basamakta yer buldu.

Real Madrid, gelecek hafta Elche deplasmanına çıkacak. Vallecano ise Espanyol'u ağırlayacak.