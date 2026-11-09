Arda Güler ülkenin gündeminde: "Daha önce böylesi görülmedi"
09.11.2026 09:28
Real Madrid'de bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Arda Güler için öne çıkan bir analiz yapıldı.
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia deplasmanına çıkan Real Madrid'de milli futbolcu Arda Güler, performansıyla yine adından söz ettirmişti.
Karşılaşmada 1 gol - 1 asistle boy gösteren genç yıldız, İspanyol basınında manşetleri süslerken takım içinde de ağırlığını iyiden iyiye hissettirmeye devam etti.
İspanya'dan Marca, Arda Güler'in bu sezonki performansına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirme yaptı.
"DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ BİR ARDA"
"Daha önce görülmemiş bir Arda Güler" başlığıyla verilen analizde Jose Mourinho'nun başarılı futbolcuyu bir üst seviyeye taşımak için gereken formülü bulduğu ve yaratıcılık özgürlüğü ile giderek artan bir etki alanı sağladığı yazıldı.
Değerlendirmenin devamında şöyle denildi:
"Arda Güler her zamankinden daha iyi oynuyor. Bu sezon şu ana kadar yaptığı 10 gol katkısı, kariyerinin en iyi başlangıcını temsil ediyor ve önceki sezonun tamamındaki toplamını şimdiden geride bıraktı. Ayrıca gelişimi, rakamların çok ötesine geçiyor. Sahada farklı bir oyuncu var; daha fazla çözüme, daha büyük etkiye ve onu başka bir boyuta taşıyan bir oyun anlayışına sahip. Mourinho'nun da bunda büyük payı var.
Portekizli teknik direktör, Arda Güler'in yeteneklerini daha da geliştirebileceği yeni bir rol buldu. Daha önde oynamaya alışkın olan Güler artık farklı yüksekliklerden katkı sağlayabilen ve sürekli olarak orta alanda yer alan çok yönlü bir sorumluluk alıyor. İşte tam da burada en büyük güçlü yönlerinden birini kullanabiliyor; pas opsiyonlarını değerlendirme, açık alanlarda takım arkadaşlarını bulma ve topu almadan önce ne olacağını tahmin etme yeteneği... Teknik kalitesi her zaman vardı ancak şimdi bunu takım için daha fazla kullanma fırsatı buluyor."
"ARTIK DAHA ÖZGÜR"
Jose Mourinho'nun Arda Güler'e daha özgür bir rol verdiğine dikkat çekilirken, takım arkadaşlarının Arda'nın yapacağı olası hataları telafi etmek için hazır olduğu vurgulandı.
Arda Güler'in daha özgür oynayarak takımına hücumda daha fazla katkı vermesinin hedeflendiği belirtildi.
Kylian Mbappe ile çok verimli bir bağlantı kurduğu ifade edilen Güler'in yeteneklerini sadece topla sınırlandırmadığı ve Mourinho ile birlikte savunma becerileri üzerinde çalıştığı kaydedildi.
Yazının devamında şu sözler sarf edildi:
"Pas yollarını kapatmayı, pres durumlarını okumayı ve belirli bölgeleri ne zaman koruması gerektiğini anlıyor. Bu sadece oyunun seyrini değiştiren bir hücum oyuncusu olmaktan çıkıp takımın genel performansının çok daha eksiksiz bir parçası haline gelmesi için gerekli bir öğrenme süreci...
Güler'in en büyük dönüşümü muhtemelen burada yatıyor. Daha önce maçları öncelikle bireysel yetenek, imkansız bir pas, şut veya her şeyi değiştirebilecek bir hareketle etkilemeye çalışıyordu. Şimdi ise oyunu daha derinlemesine anlayarak, atakların kurulmasına katılarak ve takım arkadaşlarıyla daha iyi bağlantı kurarak bunu yapmaya çalışıyor. Halen maçları tek başına belirleme yeteneğine sahip ancak etrafında olup biten her şeye etki etmeyi öğreniyor. Mourinho da ona bu lider rolü üstlenmesi, risk alması ve hata yapmaktan korkmadan oynaması için gerekli güveni veriyor. Sonuç olarak daha olgun, çok yönlü ve kararlı bir Güler ortaya çıkıyor."