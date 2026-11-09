Arda Güler ülkenin gündeminde: "Daha önce böylesi görülmedi"

"Daha önce görülmemiş bir Arda Güler" başlığıyla verilen analizde Jose Mourinho'nun başarılı futbolcuyu bir üst seviyeye taşımak için gereken formülü bulduğu ve yaratıcılık özgürlüğü ile giderek artan bir etki alanı sağladığı yazıldı.

Değerlendirmenin devamında şöyle denildi:

"Arda Güler her zamankinden daha iyi oynuyor. Bu sezon şu ana kadar yaptığı 10 gol katkısı, kariyerinin en iyi başlangıcını temsil ediyor ve önceki sezonun tamamındaki toplamını şimdiden geride bıraktı. Ayrıca gelişimi, rakamların çok ötesine geçiyor. Sahada farklı bir oyuncu var; daha fazla çözüme, daha büyük etkiye ve onu başka bir boyuta taşıyan bir oyun anlayışına sahip. Mourinho'nun da bunda büyük payı var.

Portekizli teknik direktör, Arda Güler'in yeteneklerini daha da geliştirebileceği yeni bir rol buldu. Daha önde oynamaya alışkın olan Güler artık farklı yüksekliklerden katkı sağlayabilen ve sürekli olarak orta alanda yer alan çok yönlü bir sorumluluk alıyor. İşte tam da burada en büyük güçlü yönlerinden birini kullanabiliyor; pas opsiyonlarını değerlendirme, açık alanlarda takım arkadaşlarını bulma ve topu almadan önce ne olacağını tahmin etme yeteneği... Teknik kalitesi her zaman vardı ancak şimdi bunu takım için daha fazla kullanma fırsatı buluyor."