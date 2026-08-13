NTV

Arda Güler ve Jose Mourinho yeniden İstanbul'a geliyor. Resmen açıklandı

13.08.2026 14:04

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Jose Mourinho ve Arda Güler'in sahne alacağı İspanya Süper Kupası maçlarının oynanacağı şehir açıklandı.

Arda Güler ve Jose Mourinho yeniden İstanbul'a geliyor. Resmen açıklandı
NTV

2027 İspanya Süper Kupası'nda ülke futbolunun devleri kozlarını paylaşacak.

İSTANBUL'DA OYNANACAK 1
Reuters

İSTANBUL'DA OYNANACAK

İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.

 

İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri ​​arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

EŞLEŞMELER 2
Reuters

EŞLEŞMELER

Dört takımın yer alacağı turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu. Organizasyondaki eşleşmeler şöyle:

 

Real Sociedad-Real Madrid

 

Barcelona-Atletico Madrid

JOSE MOURINHO VE ARDA GÜLER YENİDEN İSTANBUL'A GELECEK 3
NTV

JOSE MOURINHO VE ARDA GÜLER YENİDEN İSTANBUL'A GELECEK

Bir dönem yolu Fenerbahçe'den geçen teknik direktör Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'le birlikte bir kez daha İstanbul'a ayak basacak.

Arda Güler ve Jose Mourinho yeniden İstanbul'a geliyor. Resmen açıklandı 4
Reuters

Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kararıyla görevden alınmış ve yerini Domenico Tedesco'ya bırakmıştı.

 

Portekizli çalıştırıcı daha sonra Benfica'nın başına geçmiş ve bu sezonun başında da Real Madrid'e imza atmıştı.

ARDA GÜLER, 30 MİLYON EURO KAZANDIRDI 5
NTV

ARDA GÜLER, 30 MİLYON EURO KAZANDIRDI

Arda Güler ise henüz altyapıdayken transfer olduğu Fenerbahçe'den 2023 yazında 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e gitmişti.