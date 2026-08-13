Arda Güler ve Jose Mourinho yeniden İstanbul'a geliyor. Resmen açıklandı
13.08.2026 14:04
Jose Mourinho ve Arda Güler'in sahne alacağı İspanya Süper Kupası maçlarının oynanacağı şehir açıklandı.
2027 İspanya Süper Kupası'nda ülke futbolunun devleri kozlarını paylaşacak.
İSTANBUL'DA OYNANACAK
İspanya Futbol Federasyonu, İspanya Süper Kupası'nın 2027'de İstanbul'da düzenleneceğini açıkladı.
İspanya Süper Kupası, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
EŞLEŞMELER
Dört takımın yer alacağı turnuvada yarı final eşleşmeleri belli oldu. Organizasyondaki eşleşmeler şöyle:
Real Sociedad-Real Madrid
Barcelona-Atletico Madrid
JOSE MOURINHO VE ARDA GÜLER YENİDEN İSTANBUL'A GELECEK
Bir dönem yolu Fenerbahçe'den geçen teknik direktör Jose Mourinho ve milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'le birlikte bir kez daha İstanbul'a ayak basacak.
Jose Mourinho, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin kararıyla görevden alınmış ve yerini Domenico Tedesco'ya bırakmıştı.
Portekizli çalıştırıcı daha sonra Benfica'nın başına geçmiş ve bu sezonun başında da Real Madrid'e imza atmıştı.
ARDA GÜLER, 30 MİLYON EURO KAZANDIRDI
Arda Güler ise henüz altyapıdayken transfer olduğu Fenerbahçe'den 2023 yazında 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e gitmişti.