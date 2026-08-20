Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde
20.08.2026 20:09
Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listelerinde kendilerine yer buldu.
Dünya futbolu günden güne gelişirken, milli futbolcularımızın performansı da dikkat çekiyor.
Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta ise Kenan Yıldız yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.
ESPN, dünyanın en iyi 10 numaraları ve kanat oyuncularının yer aldığı iki ayrı liste yayımladı.
Milli futbolcu Arda Güler, ESPN'in hazırladığı "Dünyanın en iyi hücumcu orta sahaları" listesinde kendisine 9. sırada yer buldu.
Sıralamada Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, ilk sırada bulundu.
Dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde ise zirvede Bayern'in Fransız futbolcusu Michael Olise yer aldı.
Milli futbolcu Kenan Yıldız ise 20 kişilik listenin 14. basamağında yer buldu.