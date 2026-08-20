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Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde

20.08.2026 20:09

NTV - Haber Merkezi

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Milli futbolcular Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listelerinde kendilerine yer buldu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde
Anadolu Ajansı

Dünya futbolu günden güne gelişirken, milli futbolcularımızın performansı da dikkat çekiyor.

 

Real Madrid'de Arda Güler, Juventus'ta ise Kenan Yıldız yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde 1
Anadolu Ajansı

ESPN, dünyanın en iyi 10 numaraları ve kanat oyuncularının yer aldığı iki ayrı liste yayımladı.

 

Milli futbolcu Arda Güler, ESPN'in hazırladığı "Dünyanın en iyi hücumcu orta sahaları" listesinde kendisine 9. sırada yer buldu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde 2
Reuters

Sıralamada Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes, ilk sırada bulundu.

Arda Güler ve Kenan Yıldız, dünyanın en iyileri listesinde 3
Resmi Kurum

Dünyanın en iyi kanat oyuncuları listesinde ise zirvede Bayern'in Fransız futbolcusu Michael Olise yer aldı.

 

Milli futbolcu Kenan Yıldız ise 20 kişilik listenin 14. basamağında yer buldu.

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