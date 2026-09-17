Arda Güler ve Mourinho yeniden Türkiye'ye geliyor, stadyumlar belli oldu
17.09.2026 14:51
Son Güncelleme: 17.09.2026 15:17
İstanbul'da yapılacak İspanya Süper Kupa maçlarının statları belli oldu. Arda Güler ve Mourinho da sahaya çıkacak.
İstanbul'da yapılacak İspanya Süper Kupa maçlarının statları belli oldu.
İlk yarı final: Şükrü Saracoğlu Stadyumu (2 Şubat)
İkinci yarı final: Tüpraş Stadyumu (3 Şubat)
Final: RAMS Park (6 Şubat)
Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid'in mücadele edeceği organizasyonun final karşılaşması 6 Şubat'ta RAMS Park'ta oynanacak.
Barcelona ile Atletico Madrid arasında oynanacak ilk yarı final maçı, 2 Şubat'ta Chobani Stadyumu'nda, Real Madrid ile Real Sociedad arasında yapılacak ilk yarı final karşılaşması ise 3 Şubat'ta Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.
ARDA VE MOURİNHO GELİYOR
Bir dönem Türkiye'de kariyerlerine devam eden Arda Güler ve Jose Mourinho'nun yolu yeniden Türkiye'ye düşecek.
Arda ve Mourinho Süper Kupa'da Tüpraş stadyumuna çıkacak finale kalınması durumunda ise RAMS Park'ta boy gösterecek.
NEREDE YAYINLANACAK?
İspanya Süper Kupası HT Spor ekranlarında yayınlanacak.