Arda Güler yine ülkenin dilinde. "Kaderinde bu yazıyor"

Kulübün yeni projesinin temel taşı olarak gösterilen Güler için "Bu sezon takımın kilit hücumcularından biri haline geldi." denildi ve yıldız ismin, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kaydedildi.

Portekizli çalıştırıcının Arda Güler'e saha içi liderliği rolünü verdiği ve yatırımının karşılığını hızla aldığı vurgulandı.

Milli futbolcunun Real Madrid'in ana hücum lideri konumunda olduğuna, oyunun her alanına kalitesiyle etki ettiğine ve maç içinde dengeyi sağladığına dikkat çekildi.

21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyal çıktığı 14 maçta 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.