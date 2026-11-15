Arda Güler yine ülkenin dilinde. "Kaderinde bu yazıyor"
15.11.2026 09:53
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler için dikkat çeken bir değerlendirme yapıldı.
Real Madrid ve A Milli Takım'ın yıldız ismi Arda Güler, son dönemde artan performansıyla beğeni topluyor.
İspanyol ekibinde sezona çok iyi bir başlangıç yapan genç yıldız, performansını A Milli Takım'a da taşıdı.
İspanyol basınından Fichajes, Güler'in başarılı grafiğini Real Madrid özelinde değerlendirdi.
"KADERİNDE YAZILI OLANI YAŞIYOR"
"Arda Güler, kaderinde yazılı olanı yaşıyor" başlığıyla verilen yazıda başarılı futbolcunun, Real Madrid'in yeniden yapılanmasının başrollerinden biri olduğuna vurgu yapıldı.
Real Madrid'e imza attığı 2023 yılından bu yana kendisinden beklentiler olduğu belirtilen Güler'in Carlo Ancelotti döneminde inişli çıkışlı bir grafiği olduğu yazılırken, adaptasyonunu zamanla tamamladığı ifade edildi.
Real Madrid'e gelebilmek için Barcelona'nın teklifini reddettiğine dikkat çekilen Arda Güler'in geçen sezondan itibaren etkili olmaya başladığı aktarıldı.
"MOURINHO'NUN YATIRIMININ KARŞILIĞI"
Kulübün yeni projesinin temel taşı olarak gösterilen Güler için "Bu sezon takımın kilit hücumcularından biri haline geldi." denildi ve yıldız ismin, teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasında yer aldığı kaydedildi.
Portekizli çalıştırıcının Arda Güler'e saha içi liderliği rolünü verdiği ve yatırımının karşılığını hızla aldığı vurgulandı.
Milli futbolcunun Real Madrid'in ana hücum lideri konumunda olduğuna, oyunun her alanına kalitesiyle etki ettiğine ve maç içinde dengeyi sağladığına dikkat çekildi.
21 yaşındaki futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyal çıktığı 14 maçta 4 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.
ARDA GÜLER'İN KARİYERİ
Kariyerine Gençlerbirliği altyapısında başlayan Arda Güler, 2019'un şubat ayında Fenerbahçe altyapısına transfer olmuştu.
Sarı-lacivertlilerin alt yaş kategorilerinde bir süre top koşturan Güler, 2021 yılında A Takım'a yükseldi.
Gösterdiği performansla beğeni toplayan ve Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin dikkatini çeken Arda Güler, 2023'ün yaz transfer döneminde 20 artı 10 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e imza attı.
Arda Güler, Fenerbahçe kariyerinde çıktığı 51 maçta 9 gol - 12 asistlik bir performans sergiledi.