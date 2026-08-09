Arda Güler'den 90 dakikalık şov. Takım arkadaşı hayran kaldı. "Sabırsızlıkla bekliyorum"

İspanyol devinin yeni transferi Bernardo Silva, maçın ardından Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.

Silva, "Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor." diyerek onunla oynamak için sabırsızlandığını söyledi.

Arda'nın takım için oldukça önemli bir isim olduğunun da altını çizen Silva, "Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada." diyerek sözlerini tamamladı.