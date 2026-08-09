Arda Güler'den 90 dakikalık şov. Takım arkadaşı hayran kaldı. "Sabırsızlıkla bekliyorum"
09.08.2026 11:16
Son Güncelleme: 09.08.2026 11:19
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid'de Arda Güler, performansıyla bir kez daha beğeni topladı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan milli futbolcu, sergilediği oyunla takımın yeni transferinin de övgüsünü aldı.
Real Madrid, dün Ferencvaros ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İspanyol devinin 2-1 kazandığı maçta 90 dakika sahada kalan Arda Güler, performansıyla herkesi hayran bıraktı. Galibiyetin golleriyse Rivas ve Espi'den geldi.
Maça ilk 11'de başlayan Arda Güler, 90 dakika boyunca gösterdiği performansla kendisine yine hayran bıraktı. Jose Mourinho, takımda sadece Arda Güler ve kaleci Lunin'i değiştirmedi.
Portekizli teknik adam 9 oyuncu değişikliği yaptı. Güler, maçta en fazla şut deneyen oyuncu oldu. Aynı zamanda maç içinde en çok kilit pas veren oyuncu olmayı başardı.
Milli yıldız 60/67 pas isabetiyle oynadı. Arda, aynı zamanda 3/3 başarılı orta parametresinde de maçın lideri oldu.
Başarılı çalım: 3/5
Top kapma: 3/3
Sahipsiz top kapma: 6
"HALA ÇOK GENÇ AMA KALİTESİ ORTADA"
İspanyol devinin yeni transferi Bernardo Silva, maçın ardından Arda Güler için övgü dolu ifadeler kullandı.
Silva, "Arda ile ilgili bugün beni en çok etkileyen şey, alanı ne kadar iyi anladığıydı. Etrafındaki oyuncuların işini kolaylaştırıyor." diyerek onunla oynamak için sabırsızlandığını söyledi.
Arda'nın takım için oldukça önemli bir isim olduğunun da altını çizen Silva, "Birbirimizi çok iyi tamamlayabileceğimizi düşünüyorum. Arda hala çok genç ama kalitesi şimdiden ortada." diyerek sözlerini tamamladı.