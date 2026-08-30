Arda Güler'e 4 dakika yetti, son dakikada golünü attı. Real Madrid, Malaga'yı farklı geçti

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada kendi kalesinde Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.

Bu skorun ardından üst üste 3. maçını kazanan Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Malaga ise 1 puanla 19. basamakta yer buldu.

Real Madrid, gelecek hafta Real Betis deplasmanına çıkacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.