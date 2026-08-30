Arda Güler'e 4 dakika yetti, son dakikada golünü attı. Real Madrid, Malaga'yı farklı geçti
30.08.2026 20:04
Son Güncelleme: 30.08.2026 20:06
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid, Arda Güler'in gol attığı maçta Malaga'yı farklı mağlup etti.
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Real Madrid ile Malaga karşı karşıya geldi.
Santiago Bernabeu'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Jude Bellingham, 26. dakikada kendi kalesinde Herrero, 30. dakikada Kylian Mbappe ve 90+1. dakikada Arda Güler kaydetti.
Bu skorun ardından üst üste 3. maçını kazanan Real Madrid, puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğunda yer aldı. Malaga ise 1 puanla 19. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta Real Betis deplasmanına çıkacak. Malaga ise Levante'yi ağırlayacak.
ARDA GÜLER'E 4 DAKİKA YETTİ
Arda Güler, 87. dakikada Jude Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu.
Orta alanda buluştuğu topla takımını atağa çıkaran milli futbolcu, sol kanattan koşu gösteren Vinicius Junior'u gördü. Brezilyalı futbolcu, kale önüne hareketlenen Arda'ya ikramını yaptı. Arda Güler, tek vuruşla fileleri sarstı ve skoru 4-0'a getirdi.
Arda Güler, bu sezonki ilk La Liga golünü kaydetti.