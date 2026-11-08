Arda Güler'e kimse kayıtsız kalamadı. "Sihirli değneğinden duman çıkıyor, kelimeler kifayetsiz"
08.11.2026 09:08
Real Madrid'in deplasmanda Valencia'yı farklı mağlup ettiği maçta performansıyla göz dolduran Arda Güler, adından söz ettirmeyi yine başardı.
İspanya La Liga'nın 12. haftasında Valencia ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Mestalla'da oynanan müsabaka, konuk ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 28. dakikada Federico Valverde, 36. dakikada Arda Güler ve 75. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Bu skorun ardından Real Madrid, puanını 30'a yükseltti ve maç fazlasıyla Barcelona ile puanlarını eşitledi.
ARDA GÜLER RESİTALİ
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, 36. dakikada fileleri havalandırarak takımını 2 farklı üstünlüğe taşıdı.
Güler daha sonra 75. dakikada Kylian Mbappe'nin attığı golde asisti yapan isim oldu ve iyi performansını 1 gol - 1 asistle süsledi.
Genç yıldız, 84. dakikada yerini Camavinga'ya bıraktı.
İSPANYOLLAR COŞTU, VARSA YOKSA ARDA
İspanyol basınında Real Madrid'in Valencia karşısındaki zaferi sonrası dikkat çeken yorumlar yapıldı.
Öne çıkanlar şöyle:
Larazon: "Real Madrid'in vitamini Arda Güler"
"Türk futbolcu, AEK maçında dinlendirilmişti. Mestalla'da sahneye çıktı ve attığı golün yanı sıra harika bir asistle maçın en değerli oyuncusu oldu. Neredeyse farkında olmadan bir gol ve bir asist kaydeden Arda, takım için saf bir enerji kaynağı olduğunu doğruladı. İster merkezde ister kanatta olsun mükemmel top kontrolü, oyunun akıcılığına katkıda bulunuyor. Boşluklar açıyor ve fırsatlar yaratıyor.
Xabi Alonso, "Küçük Türk" e güvenmeleri ve hata yapmasına izin vermeleri gerektiğini zaten söylemişti. İşin aslı artık daha az hata yapıyor ve giderek daha fazla katkı sağlıyor. Gollerde her zaman yer alan ya gol atan ya da asist yapan bir oyuncu ve Real Madrid bunu önemsiyor."
"REAL'İ YÖNETİYOR"
La Liga: "Arda Güler, Mestalla'da Real Madrid'i yönetiyor"
İspanyol futbolunun profesyonel düzeydeki en üst ligi olan La Liga'nın resmi sitesinden yayınlanan maç özeti videosu, "Arda Güler, Mestalla'da Real Madrid'i yönetiyor" başlığıyla verildi.
"HİÇBİR FIRSATI KAÇIRMIYOR"
Marca: "Arda Güler'in Real Madrid'i, Mestalla'da göz kamaştırıyor"
"Türk futbolcu, bir gol ve muhteşem bir asistle güçlü takımını net bir zafere taşıyarak Barcelona ve Atletico'ya baskı kurdu. Valencia sadece yarım saat direnebildi. Arda Güler, Real Madrid'deki önemini artırmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Türk oyuncu, ilk dönemlerindeki Özil'i anımsatan bir rolde vazgeçilmez hale geldi ve galibiyeti perçinleyen muhteşem bir asist yaptı. Mourinho'nun Metropolitano'da geliştirdiği formül sayesinde her maçta daha da sağlamlaşan bir takımda saf bir yetenek olduğunu kanıtladı.
Maç, Arda Güler sayesinde fiilen sona erdi. Güler sağ kanatta topu aldı, Pepelu'yu geçti ve bakmadan Mbappe'ye mükemmel bir pas verdi. Fransız oyuncu şık bir vuruşla golü attı. Türk oyuncunun hareketi de aynı derecede zekiceydi."
"SİHİRLİ DEĞNEĞİNDEN DUMAN ÇIKIYOR"
AS: "Arda'nın sihirli değneği duman çıkarıyor"
"Maç boyunca Arda Güler'den bir ustalık gösterisi izledik. İkinci golü attı ve en sevdiği partneri Kylian'a da asist yaptı. Işıltılı bir değneği olan bir sihirbaz. Atletico Madrid'e, Barça'ya ve herkese korku salacak bir zafer... Mourinho'nun Madrid'i devre arasından önce uçuyor.
İçgüdüsü var ve ikinci golü de bu sayede attı. Dikkatli, ceza sahasının tam ortasında golü kutluyor. Bernardo ve Valverde ile oluşturduğu o sihirli üçgen ona çok iyi geliyor. Ayrıca Uruguaylı oyuncunun kanattaki yorulmak bilmeyen çalışma temposu sayesinde serbestçe hareket edebiliyor. Birkaç pozisyon yarattı ve saf bir klas sergiledi. Öz güveni tavan yapmış durumda ve hepsinin üstüne, en sevdiği partnerine, Mbappe'ye bir asist daha yaptı. Sol ayağında sihirli bir dokunuş var ama aynı zamanda güçlü bir şut gücü de... Bir ustalık gösterisi, kelimeler yetmiyor."