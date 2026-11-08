Arda Güler'e kimse kayıtsız kalamadı. "Sihirli değneğinden duman çıkıyor, kelimeler kifayetsiz"

İspanyol basınında Real Madrid'in Valencia karşısındaki zaferi sonrası dikkat çeken yorumlar yapıldı.

Öne çıkanlar şöyle:

Larazon: "Real Madrid'in vitamini Arda Güler"

"Türk futbolcu, AEK maçında dinlendirilmişti. Mestalla'da sahneye çıktı ve attığı golün yanı sıra harika bir asistle maçın en değerli oyuncusu oldu. Neredeyse farkında olmadan bir gol ve bir asist kaydeden Arda, takım için saf bir enerji kaynağı olduğunu doğruladı. İster merkezde ister kanatta olsun mükemmel top kontrolü, oyunun akıcılığına katkıda bulunuyor. Boşluklar açıyor ve fırsatlar yaratıyor.

Xabi Alonso, "Küçük Türk" e güvenmeleri ve hata yapmasına izin vermeleri gerektiğini zaten söylemişti. İşin aslı artık daha az hata yapıyor ve giderek daha fazla katkı sağlıyor. Gollerde her zaman yer alan ya gol atan ya da asist yapan bir oyuncu ve Real Madrid bunu önemsiyor."