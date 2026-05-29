Arda Güler'i "Rüya transfer" diyerek duyurdular. 150 milyon euro
29.05.2026 09:06
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler'in adı, yaz transfer döneminde de fazlasıyla anılacak.
İspanya La Liga'da şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran, Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda eden ve başkanlık seçimine hazırlanan Real Madrid'de hareketli günler yaşanıyor.
Geçtiğimiz sezonu oldukça çalkantılı geçiren dev kulüpte teknik direktör Xabi Alonso, görevinden ayrılmasının ardından yeni sezon için Premier Lig ekibi Chelsea ile anlaşmaya varmıştı.
PEREZ'İN DOKUNULMAZI ARDA
Real Madrid'de başkanlık görevini sürdürmeyi hedefleyen Florentino Perez'in dokunulmaz olarak gördüğü milli futbolcu Arda Güler için ise gündeme dikkat çeken bir haber geldi.
"RÜYA TRANSFER"
İngiliz basını, Chelsea Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Real Madrid'den öğrencisi Arda Güler'i yeni takımında görmek istediğini yazdı ve bu transferi rüya olarak nitelendirdi.
150 MİLYON EURO
İspanya'dan El Nacional'in haberinde ise Real Madrid'in Arda Güler'i sadece bonservisle satışta değerlendirmek istediği ve takasta kullanmaya sıcak bakmadığı ifade edildi.
Ayrıca Chelsea'nin milli yıldızın bonservisi için 150 milyon euro'luk bedeli gözden çıkarabileceği kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Real Madrid formasıyla 51 resmi maçta boy gösteren 21 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.