Arda Güler'in eski hocası Süper Lig'e geliyor, ilk temas kuruldu

Doğan daha önce yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

“Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok. Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var.”