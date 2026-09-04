Arda Güler'in eski hocası Süper Lig'e geliyor, ilk temas kuruldu
04.09.2026 13:06
Fatih Tekke'nin ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Trabzonspor'da iki isim ön plana çıkıyor.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Fatih Tekke sonrası yeni hoca için "Yabancı olacak gibi duruyor" açıklaması sonrası çalışmalar hızlandı.
Yabancı olarak Trabzonspor'da listeye iki isim daha eklendi.
A Spor'un haberine göre; Bordo mavililerde İspanyol Marcelino Garcia ile İngiliz çalıştırıcı Steven Gerrard ön plana çıktı.
Gerrard, Rangers ile İskoçya şampiyonluğu yaşamıştı.
Gerrard, daha önce Real Madrid'de milli yıldız Arda Güler'le de çalışmıştı.
61 yaşındaki Marcelino daha önce Villarreal, Valencia, Athletic Bilbao ve Sevilla gibi takımları çalıştırmıştı.
Valencia ile İspanya Kral Kupası'nı, Villarreal'le UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Marcelino, Avrupa futbolundaki tecrübesiyle dikkat çekiyor.
Doğan daha önce yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:
“Conte, Arda Turan, Fatih Terim, Abdullah Avcı, Şenol Güneş. Çok önemli isimler. Ancak kendileriyle hiç görüşmemiz olmadı ve böyle bir gündemimiz yok. Hata yapma şansımız hiç yok. Yeni teknik direktörümüz yabancı olacak gibi duruyor. Şu anki görüntü o yönde. Görüştüğümüz, raporunu istediğimiz teknik direktörler var.”
Teknik direktör arayışında yabancı hocalara yönelen bordo-mavililerde daha önce Conceicao ve Vitor Pereira isimleri gündeme gelmişti.