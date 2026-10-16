Arda Güler'in Real Madrid ile devam kararı İngiliz devlerini üzdü
16.10.2026 20:32
İngiliz haber siteleri, Manchester City, Liverpool ve Arsenal'in yaz transfer dönemi için hesaplarının Arda Güler'in 2031'e kadar Madrid ekibinde devam demesi ile bozulduğunu yazdı.
MOURINHO FAKTÖRÜNE RAĞMEN UZATTI
Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan ve sık sık ilk 11'den kesilen Arda Güler, buna rağmen İspanyol kulübü ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için sözlü anlaşmaya varmıştı.
Ve İngiltere kaynaklı TEAMTalk ve Sports Mole haber sitelerine göre bu anlaşma 3 Premier Lig ekibinde derin hayal kırıklığıma neden oldu.
TEAMTalk'un haberine göre; Arda Güler kadrodaki rolüne ilişkin daha önce ortaya çıkan şüphelere rağmen uzun vadeli geleceğini kulübe adamaya karar verdi.
Sports Mole de Arda konusunun Premier Lig ekipleri için kesinlikle kapandığının altını çizdi.
Bu haber, genç yıldızını kaybetmek istemeyen Real Madrid için büyük bir moral kaynağı oldu.
MANCHESTER CITY VE ARSENAL TEMASLARA BAŞLAMIŞTI
Jose Mourinho'nun Arda Güler ile ilgili tartışılan tasarruflarını da yakından izleyen Premier Lig'in 3 büyük kulübü Arsenal, Liverpool ve Manchester City de pusuya yatmış durumdaydı.
Ancak bu kulüpler için fırsat penceresi artık resmen kapandı.
Arda Güler, seçimini yaparak bu transfer söylentilerine kesin bir şekilde son verdi.
Haberde Arsenal ve Manchester City'nin Arda'nın yakın çevresi ile temasa geçtiği ve nabız yokladığı da yer aldı.
ROMA MAÇI MOURINHO'NUN GÖZLERİNİ AÇTI
Haberde Arda'nın yedek başladığı Roma maçında, Real Madrid 3-1 mağlup iken oyuna girip asistleriyle 4-3'lük galibiyete taşıdığı da vurgulandı.
Yedek kulübesinden gelerek yaptığı bu etkinin, Mourinho'nun gözünde kilit bir hücum seçeneği olarak Arda'nın statüsünü daha da sağlamlaştırdığı da analiz edildi.
Ancak genç oyuncunun en büyük desteğinin Real Madrid Başkanı Florentino Perez olduğunun da altı çizildi.
Perez'in Arda'yı Real Madrid'in geleceği olarak gördüğü ve onun desteğinin de "devam" kararında büyük etkisi olduğu belirtildi.