Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho ile yıldızı barışmayan ve sık sık ilk 11'den kesilen Arda Güler, buna rağmen İspanyol kulübü ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatmak için sözlü anlaşmaya varmıştı.

Ve İngiltere kaynaklı TEAMTalk ve Sports Mole haber sitelerine göre bu anlaşma 3 Premier Lig ekibinde derin hayal kırıklığıma neden oldu.

TEAMTalk'un haberine göre; Arda Güler kadrodaki rolüne ilişkin daha önce ortaya çıkan şüphelere rağmen uzun vadeli geleceğini kulübe adamaya karar verdi.

Sports Mole de Arda konusunun Premier Lig ekipleri için kesinlikle kapandığının altını çizdi.

Bu haber, genç yıldızını kaybetmek istemeyen Real Madrid için büyük bir moral kaynağı oldu.