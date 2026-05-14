Arda Güler'in yeni hocası belli oldu. Açıklamak için son maçı bekliyorlar
14.05.2026 10:20
Real Madrid'de başkan Perez yeni hoca için kararını verdi. İspanyol devi son maçların ardından teknik direktörü resmen duyuracak.
Kariyerine Real Madrid'de devam eden milli yıldız Arda Güler'in yeni hocası belli oluyor.
Başkan Perez, övgü dolu sözlerle bahsettiği ve sezon sonunu işaret ettiği Jose Mourinho'da kararını verdi.
Jürgen Klopp ve Mourinho arasında kalan Perez, Mourinho üzerinde yoğunlaştı.
İtalyan spor gazetecisi Fabrizio Romano'nun haberine göre; Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü artık son aşamalara geldi.
Mourinho'nun göreve hazır olduğu ve görüşmelerin olumlu geçtiği aktarıldı.
Real Madrid, Mourinho'nun son maçların ardından sezon sonu duyurmaya hazırlanıyor.
Mourinho, 2010-2013 yılları arasında Real Madrid'in teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
Portekizli teknik direktör, İspanyol devi ile 2011-2012 sezonunda LaLiga ve Kral Kupası'nda, 12-13 sezonunda ise İspanya Süper Kupa'da zafere ulaşmıştı.
Ancelotti'nin ayrılığı sonrası takımın başına geçen Arbeloa eleştirilerin hedefi olmuştu.
Daha önce Madrid'in altyapılarında da görev yapan Arbeloa, çıktığı 25 maçta 1.88'lik ortalama elde etmişti.
MOURİNHO İDDİALARA YANIT VERMİŞTİ
Mourinho, Real Madrid iddialarının sorulması üzerine açık kapı bırakarak, “Sezon tamamlandıktan sonra değerlendirme yapmak için bir haftalık sürem olacak. O süreçte neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.” diyerek yanıt vermişti.