Arda Turan çılgına döndü, Türk hakeme tepki gösterdi. “Bu benim hatamdı"

Maç sonunda Turan’a, Meler’in kararlarına verdiği tepkiler soruldu.

Turan şu ifadeleri kullandı:

“Bu benim hatamdı. Halil Hoca bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nazikti. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç yönettiler.”