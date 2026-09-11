Arda Turan çılgına döndü, Türk hakeme tepki gösterdi. “Bu benim hatamdı"
11.09.2026 08:46
Son Güncelleme: 11.09.2026 08:46
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Arda Turan, maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.
Arda Turan, teknik direktörlük kariyerinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıktı.
Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk deplasmanda PSV ile 1-1 berabere kaldı. Turan'ın maç içindeki tepkisi ekrana yansıdı.
ÇILGINA DÖNDÜ
Shakhtar Donetsk'in maçını Türk hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in kararlarının öne çıktığı maçta konuk ekipten 8, PSV'den 3 oyuncu sarı kart gördü.
Turan, maçında 85. dakikasında bir pozisyon sonrası çılgına döndü. 39 yaşındaki Turan, Meler ve yardımcılarına tepki gösterdi.
“BU BENİM HATAMDI"
Maç sonunda Turan’a, Meler’in kararlarına verdiği tepkiler soruldu.
Turan şu ifadeleri kullandı:
“Bu benim hatamdı. Halil Hoca bugün çok iyi bir maç yönetti. Ekibi de çok nazikti. Şampiyonlar Ligi’ne yakışır bir maç yönettiler.”
SONRAKİ MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Shakhtar Donetsk, AEK'yı konuk edecek.
ADI TRABZONSPOR İLE ANILIYOR
Trabzonspor'da teknik direktör arayışında birçok önemli isim masaya yatırılırken, Arda Turan ismi yeniden öne çıktı. Yönetimin, Avrupa mesaisinin ardından bu isimle yeni bir temas kurmayı planladığı belirtimişti.
Bordo-Mavililerde bir süredir gündemde olan Turan konusunda yönetimin, PSV maçının ardından yeniden görüşme yapmayı planladığı iddia edilmişti.