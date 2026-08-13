Arda Turan, transferde Galatasaray'a rakip oldu

Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'ın yapacağı transferler merak ediliyor.

Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak katan sarı-kırmızılıların suskunluğu devam ederken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.