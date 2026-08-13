Arda Turan, transferde Galatasaray'a rakip oldu
13.08.2026 12:02
Transferde suskunluğunu koruyan Galatasaray'ın hedefindeki yıldız adayı için Arda Turan'ın Shakhtar'ı da devreye girdi.
Trendyol Süper Lig'in başlamasına kısa bir süre kala son şampiyon Galatasaray'ın yapacağı transferler merak ediliyor.
Şu ana kadar kadrosuna Lesley Ugochukwu'yu kiralık olarak katan sarı-kırmızılıların suskunluğu devam ederken dikkat çeken bir haber gündeme geldi.
GÜNDEMDE MEC VAR
Takvim'İn haberine göre Can Uzun'dan olumlu sonuç alamayan ve Aleksey Batrakov ile görüşen Galatasaray'ın gündemine Gremio'da forma giyen Gabriel Mec geldi.
ARDA TURAN RAKİP OLDU
Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istediği belirtilirken, transferde tanıdık bir rakip çıktı.
Haberin devamında Brezilyalı futbolcu için teknik direktör Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'in de devreye girdiği aktarıldı.
Ukrayna ekibinin genç futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlerini sürdürdüğü yazıldı. İki kulübün de transferi bitirmek için yoğun çaba harcadığı kaydedildi.
PERFORMANSI
Gremio formasıyla bu sezon 31 maçta süre bulan 10 numara, 3 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.