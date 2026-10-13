Arda Turan ve Abdullah Avcı'dan A Milli Takım için ilk açıklama
13.10.2026 17:55
Son Güncelleme: 13.10.2026 21:31
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan ve Abdullah Avcı, A Milli Takım iddiaları hakkında gelen soruyu yanıtladı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası hangi ismin teknik direktörlük görevine getirileceği merak ediliyordu.
Öne çıkan adaylardan biri olan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, ay-yıldızlılar ile adının anılmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.
"HEYECAN VERİCİ AMA..."
Turan, şöyle cevap verdi:
"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim."
"Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."
AVCI DA KONUŞTU
Teknik direktör Abdullah Avcı ise A Milli Futbol Takımı'nı çalıştırması için adının geçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok." dedi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray-Barcelona maçını izlemek için RAMS Park'a gelen Avcı, AA muhabirine özel açıklamalarda bulundu.
İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile yaşanan yol ayrımından sonra adı A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen Avcı, "Adımın geçmesi çok güzel bir şey. Milli takım, çok özel ve değerli bir yer. Hem genç milli takımda hem de A takımda görev yapan bir teknik direktör olarak adımın geçmesi beni mutlu ediyor. Gerçekçi konuşmak gerekirse şu an itibarıyla böyle bir durum net bir şekilde yok. Türk futboluna, ülkeye ve bayrağa hizmet etmek, her teknik adamın istediği, arzuladığı, başaracağına inandığı bir ortamdır. Bunu yaşamış birisi olarak bu duyguları böyle yaşamaya devam edeceğiz. Verilecek herhangi bir karara, 'Türk futbolu adına hayırlı olsun.' demekten başka bir şansımız yok. Şu an itibarıyla beklemek, seyretmek ve görmek en güzeli. Ülke futbolu için hayırlısı neyse o olsun." diye konuştu.
Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra yaklaşık 2 senedir takım çalıştırmayan Avcı, "Uzun süredir çalışan bir teknik direktörüm. Aralıklarım çok fazla yok. Çok fazla tüketen biri olmadım. Sadece üç kulüpte ve A Milli Takım'da çalıştım. Bu süreçte seçici davrandım. Yurt içi ve yurt dışında 10-12 kulüpten teklif aldım. Ya yarışmak ya da bir projeyi gerçekleştirmek gerekiyor. Şu an itibarıyla böyle bir tercihim olmadı. Biraz dinlenme, bunu yaparken de ekibimle hem lig hem de uluslararası seviye üzerinden çalışma yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
ADAYLAR VE İHTİMALLER
NTV Muhabiri Gürkan Ak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Milli Takım için adaylarını ve öne çıkan ismi açıklamıştı.
Ak, şu şekilde konuşmuştu:
"İbrahim Hacıosmanoğlu kendisini düşündüklerini ifade etti ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli parametreler var. Nedir bu? Shakhtar Donetsk'in düşüncesi çünkü takımın sözleşmeli teknik direktörü ve kulüp, Arda Turan'ın sadece kendi takımına odaklanmasını istiyor. TFF burada opsiyon olarak hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırmasını da önerdi, Ukrayna ekibi buna da sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bu sebeplerle Arda Turan'ın A Milli Takım'a teknik direktör olma ihtimalinin olmadığını ya da çok çok zayıf olduğunu belirtebiliriz."
"YABANCI ADAY DESCHAMPS"
"TFF'nin listesinde birçok teknik adam var. Sadece yerli teknik direktörler değil yabancı isimlerde var. Yabancılar arasında Didier Deschamps gibi çok önemli futbol adamları da var ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliği takımı bir Türk teknik direktöre emanet etmek."
ÖNE ÇIKAN ADAY
"Adaylar arasında biraz daha ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Avcı daha önce 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı, çok iyi bir dönem geçirmemişti. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek. Görüntü ve bilgimiz bu yönde."
"Bunun dışında Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu."
"Burada sadece teknik direktör değil futbol yapılanmasının geçmişte gördüğümüz sisteme dönme ihtimali var. Nedir bu? Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin çünkü sıradaki maçlar kasım ayında. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş'i çok yakından takınıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı TFF'nin. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler."