Arda Turan'dan A Milli Takım için ilk açıklama. "Bunu görmek heyecan verici"

Turan, şöyle cevap verdi:

"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim."

"Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."