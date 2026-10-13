Arda Turan'dan A Milli Takım için ilk açıklama. "Bunu görmek heyecan verici"
13.10.2026 17:55
Son Güncelleme: 13.10.2026 18:07
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, A Milli Takım iddiaları hakkında gelen soruyu yanıtladı.
A Milli Takım'da Vincenzo Montella'nın ayrılığı sonrası hangi ismin teknik direktörlük görevine getirileceği merak ediliyordu.
Öne çıkan adaylardan biri olan Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, ay-yıldızlılar ile adının anılmasıyla ilgili gelen soruyu yanıtladı.
"HEYECAN VERİCİ AMA..."
Turan, şöyle cevap verdi:
"Uzun zaman sonra ismimin üstünde insanların birleştiğini görmek heyecan verici. Bu teveccüh için sonsuz teşekkür ediyorum. Ama belki de ben genç bir teknik direktör olarak daha çok sahada kalıp, genç yaşında daha çok kendimi geliştirip ülkemin bayrağının olmadığı yerlerde daha iyi devam ettirebilirim."
"Bu durumla ilgili olarak son zamanlarda beni en çok üzen şey, ikna edilmek isteniyormuşum gibi iddialar yansıtılması oldu. Bu gerçekten beni rahatsız ediyor. Ben Türk vatandaşıyım. Türkiye Cumhuriyetimizin vatandaşıyım ve bir şeye ikna olmam gerekiyormuş konumunda olmamalıyım. Sözleşmem süresi boyunca Shakhtar Donetsk'e verdiğim sözler, kulübün ve çocukları için buradayım. Savaş devam ederken Shakhtar'ı yarı yolda bırakmayacağım."
ADAYLAR VE İHTİMALLER
NTV Muhabiri Gürkan Ak, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) A Milli Takım için adaylarını ve öne çıkan ismi açıklamıştı.
Ak, şu şekilde konuşmuştu:
"İbrahim Hacıosmanoğlu kendisini düşündüklerini ifade etti ancak burada Arda Turan'ın kendi isteğinden önemli parametreler var. Nedir bu? Shakhtar Donetsk'in düşüncesi çünkü takımın sözleşmeli teknik direktörü ve kulüp, Arda Turan'ın sadece kendi takımına odaklanmasını istiyor. TFF burada opsiyon olarak hem Shakhtar hem de A Milli Takım'ı çalıştırmasını da önerdi, Ukrayna ekibi buna da sıcak bakmıyor. Dolayısıyla Arda Turan'ın A Milli Takım'ı reddettiği haberleri doğru değil, sadece şartlar uygun değil ancak çevresindeki kariyer planlamasını yapan profesyoneller de şu aşamada A Milli Takım'a gitmesinin çok da doğru bir karar olmadığı konusunda önerilerde bulundu kendisine. Bu sebeplerle Arda Turan'ın A Milli Takım'a teknik direktör olma ihtimalinin olmadığını ya da çok çok zayıf olduğunu belirtebiliriz."
"YABANCI ADAY DESCHAMPS"
"TFF'nin listesinde birçok teknik adam var. Sadece yerli teknik direktörler değil yabancı isimlerde var. Yabancılar arasında Didier Deschamps gibi çok önemli futbol adamları da var ama İbrahim Hacıosmanoğlu'nun önceliği takımı bir Türk teknik direktöre emanet etmek."
ÖNE ÇIKAN ADAY
"Adaylar arasında biraz daha ön plana çıkan isim Abdullah Avcı. Avcı daha önce 2011-13 yılları arasında da milli takımı çalıştırmıştı, çok iyi bir dönem geçirmemişti. İsmi yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Hoca tarafından edindiğimiz bilgi ise Abdullah Avcı hazır. Ekibiyle birlikte çalışıyor. Süper Lig'i ve oyuncuları gözlemlemeye devam ediyor. Bir teklif gelirse Abdullah Avcı, A Milli Takım'a gelmeyi kabul edecek. Görüntü ve bilgimiz bu yönde."
"Bunun dışında Fatih Tekke de İbrahim Hacıosmanoğlu'nun listesindeki isimlerden bir diğeri. Güvenebileceği bir ismi yanında istiyor Hacıosmanoğlu."
"Burada sadece teknik direktör değil futbol yapılanmasının geçmişte gördüğümüz sisteme dönme ihtimali var. Nedir bu? Fatih Terim'in bir dönem futbol direktörlüğü yaptığı süreç vardı. Yine benzer bir yapılanma bu kez Şenol Güneş ismiyle yapılabilir. Futbol direktörü olarak Şenol Güneş'in getirilip altında bir Türk teknik adam ve yeni yapılanma ve bunun kasım ayına kadar netleştirilmesi planı var TFF'nin çünkü sıradaki maçlar kasım ayında. Şenol Güneş buna nasıl yaklaşır bilemiyoruz. Resmi tekliflerin gitmediğini tekrar belirtelim ama zaten İbrahim Hacıosmanoğlu, Şenol Güneş'i çok yakından takınıyor. Aslında Haziran 2026'da da böyle bir düşüncesi vardı TFF'nin. O yapılanmayı şimdi devreye sokabilirler."